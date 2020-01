– Det er fordel å ligge bak i dag, men det er bak der det skjer mye drit og, så vi prøvde å ligge fremme. Sett i ettertid burde vi ligget mer bak, sier Sindre Bjørnestad Skar til NRK.

Det virket som om flere av løperne hadde tatt lærdom etter lørdagens kaos. Norge hadde en klar taktikk om å ligge i front for å unngå uhell.

Det lykkes de ikke med.

– Vi unngår hvert fall uhell, og det er bedre å være der når det skjer. Vi kunne selvfølgelig ligget mer bak, sier Eirik Brandsdal til NRK.

Det samme skjedde både hos herrene og kvinnene. Norge lå i tet store deler av rennet, men helt på slutten dro konkurrentene ifra.

Dermed ble de beste norske plasseringene en fjerdeplass, på både kvinne- og herresiden.

– Jeg må se på hva de beste gjør, for der har vi litt å lære og det må vi se på. Vi unngikk heldigvis uhell, sa Maiken Caspersen Falla etter rennet.

De norske lagene havnet utenfor pallen i lagsprint

– Dette er fremtiden

Det var stor spenning knyttet til lagsprinten i tyske Dresden søndag. For en kort løype med krappe svinger og løs kunstsnø sørget for knall og fall i lørdagens finaler.

Som en konsekvens av den korte løypen, var det bare 600 meter mellom hver veksling i lagsprinten søndag.

– Det kommer flere slike løyper og vi må trene mer på det og være forberedt på at det kommer til å bli sånn. Dette er fremtiden i langrennssporten, så det må vi ta tak i, sier Falla om den unike løypen.

Det spesielle var at lagspringøvelsen bestod av 12 etapper, mot det som normalt er seks. For første gang skulle utøverne gjennom elleve vekslinger.

Det gjorde at løperne fryktet det verste.

– Vi hadde en plan om å gå i front for å unngå uhell, og det lykkes vi bra med, sier Myhre.

Til tross for at Mari Eide knakk staven hele to ganger, så unngikk utøverne de største blemmene som lørdagen var preget av.

– Det hadde vært en opptur å kunne komme seg opp dit, men jeg er fornøyd med at vi ikke havner i noen uhell. Vi får komme sterkere tilbake på bysprint neste år, sier Falla til NRK etter finalen.

Flere norske gikk i bakken under sprinten i Dresden

Svensk komet

Det norske førstelaget bestående av Julie Myhre og Maiken Caspersen Falla hang godt med, men ved åttende veksling begynte Maja Dahlqvist og Linn Svahn for Sverige å kjøre på.

Da klarte rett og slett ikke de norske å henge med, og Sveits dro også ifra.

Den svenske kometen Linn Svahn, som også vant lørdag, utkonkurrerte sveitsiske Nadine Fähndrich i spurten og sørget for nok en svensk seier i Dresden.

FULL KONTROLL: Svenske Linn Svahn (t.v.) og Maja Dahlqvist (t.h.) vant lagsprinten. Foto: Jens Meyer / AP

Sverige sitt andrelag tok også tredjeplassen, mens Mari Eide og Anniken Gjerde Alnæs som var det andre norske laget, endte på sisteplass.

– Mari Knakk en stav, og på vekslingen knakk jeg staven hennes igjen, akkurat da kjøret begynte. Det ble det litt stivt, sa Alnæs etter rennet.

– Det kokte litt i hodet på Eide da, ja, sier Eide selv.

På herresiden ble det også svensk jubel.

Lucas Chanavat sørget for at Frankrike tok førsteplassen, men like bak fulgte det svenske laget bestående av Marcus Grate og Johan Häggström som tok andreplassen.

Russland tok tredjeplassen, mens de norske herrene endte på fjerde- og femteplass.