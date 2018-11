Norge knust av Japan. – Brutalt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er ekstremt viktig læring, selv om det blir både tap og et kampbilde som til tider føles brutalt.

Slik oppsummerer kvinnefotballens landslagssjef Martin Sjögren årets siste landskamp, en treningskamp på bortebane mot Japan som på ingen måte gikk Norges vei.

– Det beste laget jeg har møtt som landslagssjef. Vi må lære av det og ta det med oss videre, sier Sjögren.

Ute var Isabell Herlovsen, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir, som alle tre har slitt med skader. Norge stilte med flere debutanter, og de fikk tøff læring mot et lag de siste årene har vært blant verdens beste.

Japan har slått Norge i fem av de siste seks kampene, og vi må helt tilbake til 2013 for å finne Norges siste seier mot det som er blitt en stormakt i kvinnefotballen. Den gangen scoret Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg for Norge.

Graham Hansen var også med i kampen som ble spilt tidlig søndag morgen norsk tid, mens Ada Hegerberg ikke lenger ønsker å spille for Norge og har gitt seg på landslaget.

16 minutter var spilt av 1. omgang da Japan tok ledelsen. Kumi Yokohama scoret på et frispark fra rundt 17 meters hold.

11 minutter senere ble det 2-0. Mana Iwabuchi ble spilt igjennom og scoret i nærmeste hjørne.

Mer mål

Japan fortsatte å score også etter pause. Mana Iwabuchi ble tomålsscorer da hun satte inn et innlegg fra Emi Nakajima ti minutter ut i omgangen. 63 minutter var spilt da det ble 4-0 til hjemmelaget, og denne gangen var det Yuka Momikis tur.

Midtstopper Ina Gausdal ble byttet inn for Kristine Bjørdal Leine med 25 minutter igjen av kampen, og ni minutter før full tid var det Kolbotn-kapteinen som fikk æren av å sette inn Norges redusering.

Debutanter

Tre spillere fikk sin debut for Norge i løpet av kampen. Sandvikens Stina Hovland spilte hele kampen i Norges midtforsvar. Hovland er søster til Rosenborgs Even Hovland. Therese Sessy Åsland og Emilie Nautnes fikk også sine første minutter for Norge. Åsland ble byttet inn for Vilde Bøe Risa med 16 minutter igjen å spille. Samtidig kom Nautnes inn for Lisa-Maria Karlseng.

Kampen mot Japan var Norges siste kamp for året.