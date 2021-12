Norge klare for VM-finale – debutant hylles

Norge var favoritter mot vertsnasjon Spania før fredagens semifinale. Tross mye bom offensivt, levde de norske håndballjentene opp til favorittstempelet.

Storspill bakover i banen gjorde at Norge revansjerte semifinaletapet fra 2019 mot Spania og vant til slutt 27–21.

– Elsker å spille forsvar

Katrine Lunde sto til tider som en vegg i mål, mens Maren Aardahl storspilte i forsvar.

– Det var helt enormt. Vi er ikke så veldig fornøyde med kampen sånn egentlig. Til tider bra forsvarsspill og Katrine står helt fantastisk i mål. Vi får ikke helt rytme på angrepsspillet vårt. Vi gjør det litt for komplisert og så er det litt nerver innblandet. Vi vinner, så det er det viktigste. Det er kjempedeilig, sa Aardahl til NRK etter kampen.

– NRKs kommentator Patrick Rowlands kalte deg for «guds gave til det norske forsvaret». Hva tenker du om det?

– Jeg må si takk, det var veldig snilt sagt. Det var kanskje litt overdrevet. Jeg elsker å spille i forsvar og tror at jeg kommer til å vokse i den rollen så lenge jeg får tilliten, sier VM-debutanten.

STORSPILTE: Maren Aardahl viste sin klasse i forsvar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Lunde ble kåret til banens beste spiller av en lokal jury, og har også lovord å komme med til spilleren som debuterte på landslaget innendørs så sent som i oktober i år.

– Jeg har visst lenge at hun er en fantastisk spiller. Det er gøy for henne at hun får vist seg fram på den internasjonale scenen, sier Lunde til NRK.

– Jeg syntes hun var veldig på i dag. Jeg syntes generelt at forsvaret vårt, med Kari (Brattset Dale) og Maren (Aardahl) i spissen, var skikkelig på, sier Stine Bredal Oftedal.

Solid forsvar

Spania har historisk sett slitt mot Norge i mesterskapskamper. Spanjolene står bare med fire seire mot Norges 21 i de innbyrdes møtene. Det var likevel Spania som var sterkest sist gang lagene møttes i VM-finalen i 2019. Der vant de 28–22.

Tidligere i dette mesterskapet har det også lugget litt defensivt for de norske kvinnene, med over 30 innslupne mål mot Nederland, Sverige og Russlands håndballforbund. Men mot Spania var forsvarsspillet og Katrine Lunde bunnsolide.

– Det var en tøff kamp med mye fart, men jeg syntes vi jobber fantastisk. Vi har utrolig mye krefter som vi bruker i dag, så det ble veldig tungt på slutten. Du ser spanjolene òg, de blir fryktelig slitne. Vi sliter de ut til slutt. Jeg er veldig, veldig fornøyd, sa Lunde til NRK etter kampen.

Da kampen hadde passert 17 minutter, hadde Lunde bare sluppet inn tre mål. Til pause sto det 11–11.

SOLID: Katrine Lunde sto en god kamp for Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Forsvaret er vesentlig bedre. Utfordringen vår er det vi holder på med fremover, elleve mål blir for snaut. Det vi holder på med akkurat nå er ikke godt nok. Vi går altfor mye på tvers, konkluderte Oustorp.

Frankrike venter

Etter pause løsnet det mer fremover i banen. Nora Mørk og Henny Reistad viste sin klasse og bidro til at Norge rykket ifra tidlig.

Det hele ender med en norsk seksmålsseier. Dermed venter Frankrike i finalen, etter at de slo Danmark med ett mål tidligere på dagen.

– Det er helt klart den finalen vi ønsket oss. Det er de to beste lagene i verden som møtes, sa NRKs ekspert Geir Oustorp.

Norge vinner til slutt 27–21 og Mørk ble Norges toppscorer med åtte mål.