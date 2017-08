For bare to uker siden tok Spania en sterk femteplass i VM, men torsdag ble de slått av Norge i gruppespillet i EM.

– Dette er nok en deilig skalp!, sier en lykkelig Anders Mol.

Sammen med lagkamerat Christian Sørum hadde han kontroll på spanjolene i den siste gruppespillkampen i EM i Latvia torsdag. De norske gutta vant de første settene, 21 - 19 og 21 - 17.

Dermed er de klare for åttedelsfinale.

OL-sølv

– Dette er en veldig sterk seier for de spanske gutta har vært det dominerende europeiske laget i verdensturneringen i år, sier sportssjef i Norges Volleyballforbund, Jon Grydeland, til NRK.

BLANT DE BESTE: Det spanske laget med Adrian Gavira (t.v.) og Pablo Herrera under VM som var første helgen i august. Der endte de på femteplass. Foto: Ronald Zak / AP

Spanske Pablo Herrera, som i EM spiller sammen med Adrians Gavira, er dessuten ingen hvem som helst, for Herrera har OL-sølv fra Aten i 2004.

– Det er så godt å slå et av de lagene som er best i verden for øyeblikket. Vanvittig godt å sette de på plass, sier Mol.

Åttedelsfinale

Med torsdagens seier blir Norge gruppevinnere og får dermed enklere motstand i åttedelsfinalen - og Mol og Sørum er ikke redde for å si at målet er medalje:

– Vi drømmer om å komme på pallen, sier Mol.

– Vi kan slå alle lagene i denne turneringen, legger Sørum til.

– Hvilket lag frykter dere mest?

– Polen og Russland er alltid sterke i mesterskap, men motstanderne vil nok si at vi er de verste å møte, sier Sørum med glimt i øyet.

Åttedelsfinalene spilles fredag. Det er foreløpig ikke klart hvem Norge møter.