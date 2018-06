Sander Sagosen og lagkameratene hadde seks mål å gå på fra den første omspillskampen i Stavanger lørdag. Det viste seg til slutt å holde i massevis i sveitsiske Zug.

– Vi skal til VM, og det synes jeg er moro. Spillerne kjempet hardt. Vi misbrukte noen sjanser fremover, og det likte jeg ikke helt. Men det er artig å klare kvaliken og komme oss til VM, sa en fornøyd Christian Berge til TV 2 etter kampen.

Spesielt er sjefen fornøyd med Sander Sagosen, som scoret elleve mål.

– Sander Sagosen er en fantastisk spiller og tar ansvar når han skal ta det. Han viser veien for resten av spillerne, skrøt landslagssjefen.

Sveits åpnet best

Inspirert av et entusiastisk hjemmepublikum åpnet riktignok sveitserne friskt og ledet 9–6 snaut midtveis i første omgang. De norske gutta sløste med sjansene, men anført av Sander Sagosen og en velopplagt Torbjørn Bergerud i målet løftet laget seg etter hvert.

Etter 20 minutters spill utliknet Sagosen til 11–11 med sitt femte mål i kampen. Dermed var balansen i kampen gjenopprettet.

Bergerud sto på sin side for ni redninger, to av dem på straffekast, i en strålende første omgang. Ved pause ledet Norge 16–15.

Om første omgang startet med en sveitsisk offensiv, ble ikke starten på den andre mindre minneverdig for hjemmepublikummet i Zug. Etter heseblesende åpningsminutter var vertene plutselig på ny tre mål foran med 20–17.

Den sveitsiske målvakten Nikola Portner, som vant mesterligaen med franske Montpellier denne sesongen, vartet opp med sju raske redninger.

Da Portner så satte inn 22–18 i det tomme norske målet, valgte Norges landslagssjef Christian Berge å ta timeout. Det gjorde åpenbart laget godt.

Nærmere å innhente de seks nødvendige målene kom nemlig aldri vertene.

Espen Christensen kom inn i det norske målet og reddet fem av de seks første skuddene han ble forsøkt overlistet med. Bergerud bidro i tillegg ytterligere to strafferedninger. Da ble oppgaven umulig for Sveits.

Sagosen-show

Sander Sagosen gjorde en ny praktkamp og ble igjen Norges mestscorende spiller med 11 mål. Sveitsernes store stjerne Andy Schmid var også glitrende og endte på 12.

I Stavanger lørdag endte Sagosen på ti mål. 21 mål på to kamper ble et viktig bidratt til at Norge sikret VM-billetten.

Med tirsdagens seier kan de norske gutta for alvor starte forberedelsene til neste års VM-sluttspill. Det går i tidsrommet 10. til 27. januar i Danmark og Tyskland.

Norges innledende gruppe (fem kamper) spilles i København. Det er ikke avklart hvor mellomrunden eventuelt går for norsk del. Semifinalene går i Hamburg, mens bronsekamp og finale er lagt til Herning.

Norge spilte VM-finale i 2017 og tapte da for vertsnasjon Frankrike.