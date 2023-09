– Det var en surrealistisk opplevelse at halve laget plutselig var syke rett før kamp, forteller Emilie Woldvik.

Hun er kaptein på det norske U23-landslaget som torsdag kveld kjempet seg til 1–1 mot England i det som var lagets viktigste kamp på årevis, kanskje noensinne.

U23-kaptein Emilie Woldvik startet mot England til tross for en lite optimal oppladning til kamp. Foto: NTB

Frem til England-kampen har U23-laget kun spilt treningskamper, men nå er de i gang med et helt nytt turneringskonsept med de ni beste lagene i Europa.

– Dette var en tellende kamp om gir rankingpoeng, og derfor var vi veldig innstilt på å spille, forklarer hun.

Magesjau på «halve» laget

Kort tid før kampstart så det ikke spesielt lovende ut for det norske laget. Onsdag kveld var en stor del spillergruppa blitt syke, trolig av matforgiftning eller norovirus.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det var en utfordring jeg helst skulle vært foruten, forteller landslagstrener Per Inge Jacobsen.

Per Inge Jacobsen fikk en fryktelig tøff utfordring før sin viktigste kamp som U23-trener. Foto: NTB

– Jeg var en av dem som kastet opp og hadde diaré hele natt til i går. Men jeg var nok den av oss syke som kanskje var i best form til kampstart, så jeg «tok en for laget» og spilte de første 45 minuttene, sier Woldvik.

Seks andre spillere som var med på samlingen ble strøket fra kamptroppen etter sykdomsutbruddet og det var da kun 13 spillere igjen.

Heldigvis hadde trenerteamet klart å hente inn Selma Løvås og Silje Helgesen til troppen på ekstremt kort varsel, slik at det var fire innbyttere på benken da kampen startet.

– Vi fløy dem inn to timer før kampstart. De fikk et forvarsel sent kvelden før og satte seg på første fly på kampdag. Så det var sporty, og de viste en imponerende innsats selv uten å ha trent noe med laget, forklarer Jacobsen.

Dermed fikk også en sykdomspreget Woldvik mulighet til å bytte i pausen.

– Da var jeg helt ferdig, så jeg er glad vi fikk hentet inn to nye.

Måtte kaste alle planer

Jacobsen forteller at noen av spillerne begynte å bli syke to dager før kamp, før det virkelig ballet på seg kvelden før oppgjøret på Bryne Stadion.

– Legen har tatt tester og vi sjekker det nå, men symptomene tyder på norovirus eller matforgiftning, sier han og legger til:

– Vårt medisinske team sa det var trygt å spille og det engelske laget var hele tiden klar over situasjonen vår.

Å stille med nok kampklare spillere var ikke den eneste utfordringen trenerteamet stod overfor. Med så mange sentrale spillere ute måtte de også kaste om på alt av planer.

– I to dager hadde vi trent på hvordan vi skulle fremstå mot England, men da så mange ble syke måtte vi gjøre mange forandringer fra det vi hadde trent på. Vi fikk heldigvis brukt tiden på hotellet før kampen godt, forteller treneren.

Thea Kyvåg er i scoringsform om dagen, både for LSK Kvinner og på den norske U23-landslaget. Foto: NTB

Kyvåg scoret i debuten

For til tross for en marerittoppladning klarte Norge, som ikke har tapt en kamp på et år, å sikre ett poeng mot England.

– Ut ifra de forutsetningene vi har gjør vi en meget god kamp. Jentene ofrer mye, og selv om det tar litt tid å komme inn i kampen tar vi mer over etter hvert og har blant annet to skudd i tverrligger før pause, sier Jacobsen.

Etter sidebyttet startet England best og scoret det første målet, men da LSK-spiller Thea Kyvåg kom innpå for Norge ble det raskt utlikning.

– Styrken min er bakrom, og det etterlot England seg mye av. Så da Emilie Bragstad slo en perfekt ball inn i bakrommet var det bare for meg å skyte den i mål. Det var utrolig deilig å vise hva jeg kan og betyr mye, sier Kyvåg som dermed scoret i sin debut.

Nå skal Kyvåg og resten av spillerne hjem, hvor det blir «isolering og mye Antibac» de neste par dagene. Deretter venter en ny U23-samling i oktober der turneringen fortsetter mot Belgia og Italia.

Turneringen spilles frem til neste sommer og topp tre får medaljer. I tillegg utdeles det rankingpoeng som blir viktige inn mot et fremtidig mesterskap. Per nå har ikke U23 på kvinnesiden egne mesterskap, men det planlegges og vil trolig gjennomføres i løpet av de neste årene.