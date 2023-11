Norge-juvelen (20) herjet – spesiell detalj vekker oppsikt

– Han er Norges beste dribler, slo NRK-ekspert Carl-Erik Torp fast.

Bobb var nemlig banens store spiller da Norge tok en oppskriftsmessig 2-0-seier hjemme mot Færøyene i torsdagens privatlandskamp etter det som var én god og én mindre god omgang av de norske spillerne.

– Fremtiden ser lys ut

Den store beholdningen var Oscar Bobb. I bare sin tredje landskamp noterte han seg både for mål og målpoeng og slo dermed kraftig tilbake etter en svak kamp da han ble kastet til ulvene mot Spania sist.

– En kommende stjerne, skrev Manchester City på klubbens offisielle twitterkonto til sine 17 millioner følgere torsdag kveld. Det er tydelig at storklubben følger med på sine norske profiler.

LYS FREMTID? Disse to kan i hvert fall regne med å få en sentral rolle i det Norge skal prestere fremover. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Bobb, som har fått kallenavnet «Oski» av Haaland og de andre Norge-spillerne, viste igjen hvilket supertalent Norge har fått frem i den unge City-vingen.

– Det mangler ikke på juveler, fremtiden ser lys ut. Oscar Bobb følger opp der Antonio Nusa begynte tidligere i høst, sa TV 2s Øyvind Alsaker om Bobbs herjinger mot Færøyene.

Det var en stolt Oscar Bobb som møtte TV 2 etter kampslutt.

– Det føles kjempekult og fantastisk. Jeg hadde kompiser og søsteren min her. Stort, sier Bobb om sin første landslagsscoring.

«No look shot»: – Alle ble overrasket

Reprisene på Norges 2-0-scoring fikk kommentatorene til å flire. Den viste at Bobb så en helt annen vei enn mot mål da skuddet ble avfyrt.

Man har tidligere hørt om «no look pass», dette var en «no look shot», påpekte TV 2s kommentatorteam Øyvind Alsaker og Jesper Mathisen.

– Alle ble overrasket. Den kom fra intet, den avslutningen, sa Jesper Mathisen på TV 2.

– Sånne mål gjør man på løkka når man skal kødde med kompisene sine, mener Carl-Erik Torp om den uvanlige scoringen.

Hovedpersonen selv sliter med å forklare hva som skjedde da han satte ballen i mål. På spørsmål om det var bevisst med et «no look»-skudd, svarer han smilende:

– Huff, jeg vet ikke.

Bobb fikk spille den første timen før han fikk spare krefter før søndagens Skottland-møte, men der mener NRK-ekspert Løkberg at Bobb bør få mer tid til å vise seg frem.

– Plassen er din også mot Skottland, sa Løkberg idet Bobb gikk av banen i andre omgang.

Scoring etter to minutter

Ståle Solbakken beskriver 2-0-seieren som «helt OK».

– Det var vel en grei gjennomkjøring og et kampbildet vi forutså. Vi skulle scoret et par mål til, men vi holdt dem unna bortsett fra en halvsjanse mot slutten. Det var sånn det bør være, sier Solbakken til TV 2.

Når det gjelder selve kampen tok det bare to og et halvt minutt før Norge tok ledelsen.

Norge fikk først corner da Færøyenes keeper på strålende vis reddet et godt forsøk fra Aron Dønnum, og på det påfølgende hjørnesparket ble det farlig.

En kort variant av Oscar Bobb førte til at City-spilleren fikk ballen tilbake og dro seg fint fri før han spilte videre til Jørgen Strand Larsen, som klinisk satte ballen i nettet fra kloss hold. Dermed sikret Norge seg en drømmestart på kampen.

– Der står Strand Larsen som en spiss skal og bare forlenger den ballen inn i mål. Det er godt innøvd fra min tidligere assistenttrener i Viking, Pål Fjelde. Det er han som har ansvar for dødballene på landslaget. Han er strålende fornøyd nå, kommenterte NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg.

KAPTEIN: Erling Braut Haaland fikk bære kapteinsbindet i andreomgangen i Martin Ødegaards fravær. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Rett og slett verdensklasse

Norge fikk en god mulighet til å øke ledelsen da debutant David Møller Wolfe fant samme Strand Larsen med et vakkert innlegg etter ti minutter, men keeper Bardur Reynatrod reddet fint.

Etter 25 minutter økte Norge ledelsen, og igjen var Bobb involvert.

City-teknikeren fikk ballen på høyresiden, dro seg inn mot midten og hamret inn 2-0 med et skudd fra 20 meter som gikk via stolpen og inn.

– Det er rett og slett verdensklasse på det Oscar Bobb gjør der. Han vender opp og drar seg innover. Den avslutningen der: rapt med venstrefoten, helt inne ved stolperoten. Det er fantastisk gjort, kommenterte Løkberg på NRK Sport. Dermed sto det 2-0 da lagene gikk til pause.

Etter hvilen gjorde Solbakken fire bytter, blant annet ble Erling Braut Haaland byttet inn for en god Jørgen Strand Larsen.

Jærbuen var kaptein for anledningen i Martin Ødegaards skadefravær, men slet med å sette sitt preg på kampen i en omgang Norge senket seg flere hakk spillemessig.

LÅ NEDE: Erling Braut Haaland hadde tydelige smerter like før slutt. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Haaland-smell

I det 86. minutt var Haaland nær scoring da han ble spilt fri foran mål av Mohamed Elyounoussi, men spissen var akkurat for sent ute og skled ballen rett utenfor.

Haaland, som jakter målrekorden til Jørgen Juve, blir dermed stående på 27 mål på 29 landskamper.

Verre er det at Haaland fikk seg en liten vridning i det han kastet seg frem for å rekke ballen.

– Jeg har ikke snakket med ham, men jeg tror det går bra, sier Solbakken til TV 2 om Haaland-smellen.

På spørsmål om han frykter om Haaland mister Skottland-kampen, svarer han:

– Vi frykter alltid at Erling ikke er med. Det kan ha kostet oss mye tidlig i denne kvaliken her det.

Men heldigvis for Norge løp Haaland ut på banen igjen etter noen minutter med behandling, det er et godt tegn for alle som vil se mer av spissen i tiden fremover.

Norge avslutter fotballåret 2023 med bortekamp mot Skottland i EM-kvaliken søndag kveld.

Slik startet Norge mot Færøyene Ekspander/minimer faktaboks Norges lag: Mathias Dyngeland – Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe – Kristian Thorstvedt, Sander Berge, Fredrik Aursnes – Oscar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Aron Dønnum.