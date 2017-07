Norge holdt hemmelig trening før skjebnekampen

– Vi har trent ferdig for i dag, ja. Vi har hatt en trening tidligere i dag, som vi trengte å gjennomføre i «lugn og ro», sier Sjögren til NRK på søndagens pressekonferanse.

– Hvorfor det?

– Ja, det er samme grunnen til at vi har stengt visse treninger. Slik det er nå, passet det bra å ta en trening alene og gjerne litt tidligere på dagen, også, svarte Sjögren med et smil.

– Sansen for det

Landslagssjefen og Norge står overfor en svært tøff oppgave når Danmark venter i den siste gruppespillkampen mandag kveld.

Etter to skuffende tap mot Nederland og Belgia, er Danmark nødt til å slås med minst tre mål.

Samtidig må Nederland slå Belgia.

Da kan det hjelpe med noen ess i ermet.

HAR SANSEN FOR DET: NRK-ekspert Lise Klaveness liker taktikken før den viktige kampen. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Det er kjedelig for media, men jeg har litt sansen for det. Da har vi ikke kastet alle kortene, sier NRK-ekspert Lise Klaveness.

La angrepsplan

Norge står altså med null scoringer så langt i mesterskapet. Under Sjögren har Norge i gjennomsnitt scoret under ett mål per kamp.

Nå må de norske kvinnene ha minst tre.

– Vi må score tre mål. Vi er fullstendig klar over det, men vi er også klar over at hvis vi slipper inn ett, må vi har fire. Vi trenger en god balanse i starten av kampen. Hvis det fortsatt er 0-0, må vi legge om mer offensivt. Vi må være smarte i starten, sier Sjögren.

Han la heller ikke skjul på at det var angrepsspillet som ble terpet under den hemmelige treningen.

– Vi har jobbet med angrepsspillet. Vi har jobbet med hvordan vi skal spille mot Danmark og deres svakheter. Hvordan vi ønsker å skape sjanser, sier Sjögren.