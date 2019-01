Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

6–6 stod det etter ti minutter. Da sa Norge takk for seg til Tunisia.

For etter den jevne åpningen de første ti minuttene, gikk Norge inn i en syv minutter periode uten å slippe inn mål. Torbjørn Bergerud stengte målet, samtidig som kantspiller Magnus Jøndal gnistret fremover.

Derfra var egentlig aldri noen tvil.

– Det er en typisk åpningskamp, men det er en trygg og god seier. Det tar vi med oss, smiler Sander Sagosen til NRK etter kampen.

Keeperspill i verdensklasse

Norge er blant favorittene i årets VM. De har en bredde et norsk herrelandslag i håndball sjelden har hatt. I tillegg har de verdens beste håndballspiller i Sander Sagosen.

Mest imponerende var likevel keeperspillet. Torbjørn Bergerud meldte overgang til tysk håndball og toppklubben Flensburg før denne sesongen. Der har han slitt voldsomt. Han står med 58 redninger i løpet av de 18 kampene han har fått spilletid i klubben.

VERDENSKLASSE: Keeper Torbjørn Bergerud storspilte i den første kampen av håndball-VM. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

For Norge i åpningskampen fungerte alt mye bedre.

– Det var veldig deilig. Jeg har sittet litt mer på benken enn den andre målvakten i Tyskland. Men jeg er kanskje litt tryggere med forsvarsspillerne som står her enn jeg er i Flensburg. Jeg trives veldig godt her, sier Bergerud til NRK.

– Han er nøkkelen for at vi skal få et bra mesterskap. Det han viser nå, og har vist i oppkjøringen... Jeg er ikke redd for ham, sier Sagosen.

Bergerud hadde en redningsprosent på hele 42 prosent i den første omgangen.

– Det er han som nesten holder oss inne i kampen nå, slo NRKs håndballekspert, Håvard Tvedten fast da Tunisia plutselig bare var to mål bak.

– Herremin hatt. Han holder verdensklasse-nivå her, uttalte kommentator Patrick Rowlands da målvakten vartet opp med nok en superredning like etter.

Løp Tunisia i senk

Men også fremover fungerte mye i kampen mot Tunisia.

Magnus Jøndal ble Norges toppscorer med ni mål på ti skuddforsøk.

BEST: Magnus Jøndal ble kåret til banens beste i åpningskampen i VM. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– For selvtilliten videre i mesterskapet er det viktig å starte med to poeng. Det er moro å komme i gang. Det er lettere når du har fått godfølelsen, sier Jøndal til NRK.

Og før den andre omgangen var planen klar for nordmennene: De skulle løpe.

Og nordmennene løp. Det fikk de betalt for mot slutten av kampen. Selv om Tunisia tok innpå i starten av omgangen, dro Norge fra igjen mot slutten av kampen.

– Det er bra gjennomført. Gutta blir bedre og bedre utover i kampen. Vi fikk løst det aller meste, sier landslagstrener Christian Berge til NRK.

De siste minuttene bare økte og økte de norske spillerne ledelsen. Til slutt vant de også med tosifret antall mål: 34–24.