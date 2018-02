Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg syns faktisk Lars burde tatt et par av målene i dag. Guttene gjorde helt riktige bevegelser i undertall blant annet da de scoret. Den skal han ta. Vi er helt avhengige av at keeperen gjør en pangmatch. Lars gjorde ingen dårlig kamp, men vi trenger de redningene der, sier Thoresen til TV Norge etter kampslutt.

Til NRK sier landslagstreneren at han skal diskutere målvaktssituasjonen med keepertrener Per-Erik Alcén. Henrik Haukeland eller navnebror Holm kan få sjansen mot Tyskland søndag.

– Det raknet for en gjeng guttunger på 3-1-målet. Før det syns jeg vi spilte bra og var nær ved å ryste dem. Men det virker som vi ikke har ryggraden vi skryter av at vi har. Vi mistet disiplinen. Pinlig, sier Lars Haugen til TV Norge.

– Vi ble straffet for manglende disiplin og personlige feil. Nok en gang rotet vi det til for oss selv, sier Haugen til NRK.

– I siste periode gjorde backene gjorde et par «brølere»?

– Ja, vi hadde vel én eller to forrige match også. De må vi luke bort skal vi ha en sjanse. Det er surt. Jeg følte vi gjorde en bra match veldig lenge.

Tok ledelsen

Norge overrasket de finske hockeystjernene og tok ledelsen ved Patrick Thoresen i overtall. Så snudde 18-åringen Eeli Tolvanen oppgjøret.

Med to frekke scoringer ble junioren kampens store spiller og den mest åpenbare forskjellen på lagene.

Norge pådro seg noen utvisninger utover i perioden, og i det tredje undertallet røk nullen for keeper Lars Haugen. Tolvanen fikk skyte fra kanten, og pucken gikk mellom beina på Norges målvakt i det 17. minuttet.

Eeli Tolvanen (i midten) ble kampens store profil. Foto: Grigory Dukor / Reuters

Fem minutter inn i annen periode fikk Tolvanen sjansen igjen etter litt slurvete norsk spill.

Den 18-årige KHL-spilleren (Jokerit) fikk gå alene mot Haugen, rundet keeperen og satte pucken iskaldt mellom beina hans for annen gang.

– Det var en fin første periode, men etter hvert gikk det for fort for oss. Vi klarte ikke holde unna, men var samtidig forberedt på at vi kom til å slite mot disse to nasjonene. Nå må vi nullstille for å legge Tyskland bak oss i puljen, sier Petter Thoresen.

Annullert scoring

Tre minutter etter 2-1-målet fikk Norge en annullert scoring for annen kamp på rad etter at Mathis Olimb hadde satt pucken i mål.

Videoreprisen viste at gummiskiva hadde vært i nettet over pleksiglasset bak Finlands mål, og dermed underkjente dommerne målet.

For Norges del handler det neste døgnet om å hvile og forberede seg til siste gruppekamp mot Tyskland søndag. En seier der kan bli viktig for å skaffe seg overkommelig motstand i omspillet om kvartfinale.