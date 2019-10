Dagen etter at Englands bortekamp mot Bulgaria ble stoppet to ganger og var nær ved å bli avlyst, er det frykt for at noe lignende kan skje når Lars Lagerbäcks Norge skal ut mot Romania i en nøkkelkamp i EM-kvaliken tirsdag kveld.

Romania er på grunn av rasistiske sanger, bruk av pyrotekniske materialer, kasting av gjenstander og banestorming ved tidligere anledninger blitt straffet av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Det rumenske fotballforbundet måtte betale en bot på 83 000 euro (drøyt 836.000 kr) samt spille kampen mot Norge bak lukkede dører.

BAK «LUKKEDE DØRER»: Etter UEFAs regelverk skal Romania-Norge spilles bak «lukkede dører» tirsdag kveld. Regelverket åpner opp for at over 30.000 barn, i følge med voksne, kan se kampen på Arena Nationale. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fyller opp med barn

Begrepet «lukkede dører» er imidlertid åpenbart relativt når man ser nærmere på UEFAs regelverk. Der står det nemlig at følgende personer har adgang til kampen når den spilles bak «lukkede dører»:

a) Opp til 200 supportere av bortelaget.

b) En delegasjon på opp til 55 personer fra hvert lag.

c) Media.

d) Politi- og sikkerhetspersonell.

e) Alt stadionpersonell.

f) Opp til 75 UEFA-representanter.

g) Andre fra UEFA og UEFAs partnere med billett.

h) Barn opp til 14 år, med følge av voksen, fra skoler og/eller fotballskoler invitert med gratisbillett.

Det er på sistnevnte punkt Norges fotballforbund (NFF) reagerer. I går ble det kjent at Det rumenske forbundet åpner for at 30.000 barn, samt én voksen per tiende barn, ifølge Nettavisen, får lov til å komme på kveldens kamp på Arena Nationale i Bucuresti.

– Det er helt utrolig, når man har fått straff av UEFA, at man kan plukke inn 20-30.000 med barn under 14 år i følge med voksne. Da er det ikke spesielt preventivt fra UEFA. Det er skuffende. I min verden, hvis dette skjer gang etter gang i de nasjonene, burde straffen være å kaste dem ut. Det er det eneste de skjønner, sier Norges assistenttrener Per Joar Hansen til NRK.

Fikk beklagelse

Ifølge VG har UEFA tirsdag beklaget overfor NFF at Norge bare får ha et fåtall tilskuere på kampen og at Norge ikke fikk beskjed om at den opprinnelige sanksjonen hadde blitt endret.

– Vi har fått et tak på 200 norske supportere til kampen fordi det lå en sanksjon på Romania. Det er langt lavere enn vi kunne ha hatt. Normalt sett blir antallet bortesupportere bestemt etter en prosentsats, og på et stadion som tar over 50.000 er det ganske mange. UEFA har beklaget overfor oss at vi ikke fikk mange tusen plasser til norske fans, utdyper kommunikasjonssjef for landslaget, Svein Graff, overfor NRK.

UEFA viser i en epost til NRK til sitt regelverk rundt kamper bak lukkede dører, og skriver videre at de ikke har ytterligere kommentarer rundt dette på nåværende tidspunkt.

NFF-Graff innrømmer videre at han frykter at det rumenske forbundet ikke klarer å kontrollere hvem som slipper inn til kveldens nøkkeloppgjør i EM-kvaliken.

– Vi har akkurat vært i kampmøte. De åpner opp for 31.000 barn og voksne på tribunen. Når det er sagt, så viser det seg at de ikke har noen plan eller rutine for hvordan de skal kontrollere folk ved ankomst til stadion, hevder han overfor NRK.

– Naivt

– Frykter dere at det ikke bare blir én voksen per tiende barn opp til 14 år, slik det er blitt oppgitt?

– Det er naivt å tro at det ikke blir mange både barn, unge og voksne på kampen i kveld.

NRK har stilt Det rumenske fotballforbundet spørsmål om hvordan – og om – de skal kontrollere hvem som kommer på kveldens kamp. Vi har også informert dem om Graffs utspill, men har foreløpig ikke fått svar.

NFF-Graff klør seg i hodet over UEFAs regelverk for hvordan kamper bak lukkede dører skal gjennomføres. Han mener det er på høy tide at regelverket justeres, og at det er flere aspekter ved det som trenger fornyelse.

– Det mest spesielle er at det på grunn av sanksjonen sannsynligvis kommer langt flere tilskuere på kampen i kveld enn det normalt ville ha gjort. Rumenerne har kjørt en kampanje mot fotballbarn, noe som trekker flere enn på en helt vanlig kamp, hevder Graff.

Svein Joar Hansen er inne på det samme.

– De kan ikke ha tatt det helt på alvor når de omgår loven litt med å plukke inn så mange barn. Tydeligvis er det én voksen per ti barn, og da kan man diskutere hvor preventiv straffen er. Jeg vil tippe at UEFA går gjennom den saken en gang til, slik at det ikke skal skje ved en senere anledning, sier «Perry».

Forberedt på rasisme

Sett i lys av hendelsene under Bulgaria-England i går kveld, der deler av hjemmefansen lagde apelyder og utførte fascistiske hilsener på tribunen, er det norske landslaget forberedt på at også de kan bli utsatt for rasisme.

– Vi er forberedt på at ting kan skje her. Vi vet at i en del av disse landene sliter de veldig med den type utfordringer. Kampen i Bulgaria viser med all tydelighet at problemet fortsatt eksisterer også i 2019, sier Per Joar Hansen til NRK.

Svein Graff forteller at det er lagt en plan for hvordan Norge skal håndtere en eventuell situasjon.

– I utgangspunktet følger vi UEFAs trestegsprotokoll. Vi har ikke lagt en detaljert plan, men vi kommer uansett til å ta en selvstendig vurdering i tillegg dersom noe skulle skje. Da er det kapteinen (Stefan Johansen) og Lars (Lagerbäck som tar en avgjørelse.

– Dere utelukker med andre ord ikke å gå av banen?

– Det er ikke umulig, men selvsagt et potensielt virkemiddel. Vår hovedfokus før i kveld er på kampen, men så er vi forberedt dersom noe skulle skje.

Bulgarsk sjokk

Scenene underveis i EM-kvalikkampen mellom Bulgaria og England mandag kveld har sjokkert Fotball-Europa. Noe av det som har skapt sjokkbølger er ikke rasismen i seg selv, men det som ser ut som en fornektelse fra deler av det bulgarske laget og forbundet.

– Publikum oppførte seg fint. Jeg hørte ikke noen fornærmelser, sa keeper Plamen Iliev.

Lagets trener Krasimir Balakov sa etter oppgjøret at han ikke hadde hørt noen rasistiske rop.

Visepresident Jordan Letsjkov i det bulgarske fotballforbundet mente det var skuffende at det ble fokusert på rasisme under kampen og mente det ikke var seriøst under en slik kamp.

Én som tilsynelatende tok problemet på alvor i går var Bulgarias kaptein Ivelin Popov. Da dommeren blåste av til pause, på stillingen 4–0 til England, gikk han bort til deler av den bulgarske fansen og ba dem - ifølge lokale medier - slutte med den uakseptable oppførselen.

TOK ANSVAR: Ivelin Popov prøver å snakke fansen til fornuft i pausen av kampen mellom Bulgaria og England. Engelskmennene vant oppgjøret 6-0 selv om flere av spillere ble utsatt for blant annet apelyder underveis. Du trenger javascript for å se video. TOK ANSVAR: Ivelin Popov prøver å snakke fansen til fornuft i pausen av kampen mellom Bulgaria og England. Engelskmennene vant oppgjøret 6-0 selv om flere av spillere ble utsatt for blant annet apelyder underveis.

Etter oppgjøret fikk han støtte av Englands spiss-stjerne Marcus Rashford.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tirsdag har den bulgarske statsministeren Bojko Borissov bedt landets fotballpresident gå av som følge av gårsdagens hendelse.

– Fra i dag vil vi kutte alle bånd, inkludert økonomiske, til det bulgarske fotballforbundet inntil Borislav Mihajlov trekker seg fra stillingen sin, sier sportsminister Krasen Kralev på vegne av statsminister Bojko Borissov, ifølge TV 2.

– Vi tåler ikke slik oppførsel lenger, sier han.

Avventer kamprappporten

Etter kampen i går publiserte det engelske fotballforbundet (FA) denne kunngjøringen:

– Vi kan bekrefte at England-spillerne ble utsatt for avskyelig og rasistisk sang mens de spilte mot Bulgaria. Dette er uakseptabelt på et hvert nivå i spillet, og vår umiddelbare reaksjon er å støtte spillerne som er involvert.

FA vil også be UEFA om å undersøke saken som en hastesak. Det ønsket er tatt til følge. I en epost til NRK tirsdag ettermiddag skriver UEFAs kommunikasjonsavdeling følgende:

«UEFA venter per nå på den fulle kamprapporten fra dette oppgjøret. Vi vil informere dere når saken er åpnet, senere i dag eller i morgen, og vi har fått den relevante informasjonen fra vår disiplinæravdeling.»

Per Joar Hansen er klokkerklar på at det er på tide med tøffere sanksjoner.

– Vi prater så mye om å gi rasisme rødt kort. Det er mange flotte festtaler, men når ting som i Bulgaria skjer, så må UEFA ta i med hardhanskene og bestemme at vi ikke skal ha det sånn i 2019. Nasjoner som har rasistiske ytringer på tribunen bør rett og slett kastes ut, sier Perry.