Samling kostet NFF over tre mill.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Andersen, har fått en oversikt over kostnaden knyttet til den siste samlingen landslaget gjennomførte i Marbella i Spania.



– Samlingen kommer til å koste mer enn det dobbelte av det den ville gjort i Norge. Den kommer på litt over tre millioner, sier Tvedt Andersen til NRK.



I mai ble det kjent at forbundet og trener Ståle Solbakken måtte tenke annerledes rundt det som egentlig skulle vært en samling og kamper på norsk jord. Grunnen var karantenereglene for innreise til Norge.



Dermed flyttet de både treningsoppholdet og kampene mot Luxembourg og Hellas til Spania.



– De tre største kostnadsdriverne er charterfly og hotell, samt baneleie, sier Andersen.

Hun forteller som tidligere kommunisert at de gjerne skulle spilt kampene i Norge og Ullevaal Stadion, men måtte forholde seg til smittesituasjonen.



På NRKs spørsmål om dette går utover noe planlagt og budsjettert landslagsaktivitet resten av året, svarer NFF-toppen slik:



– Normalt sett ville det selvfølgelig vært bekymringsverdig når man bruker mer enn det dobbelte av det man har budsjettert på en aktivitet. Men slik situasjonen har vært og er, så har vi måttet avlyse mye landslagsaktivitet, spesielt de aldersbestemte gruppene. Det også bekymrer oss selvfølgelig, det er jo viktig for spillerutvikling og utviklingen av norsk fotball.