Granerud falt fra seier: – Jeg er så forbanna

OSLO/LAHTI (NRK): Halvor Egner Granerud var i en egen klasse under hoppkonkurransen i Lahti. Men et fall førte til at Robert Johansson grep seieren. Granerud er kritisk til dommerne, som han mener ga ham for streng straff for fallet.