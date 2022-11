Slovenia åpnet knallsterkt i Ljubljana, med voldsom støtte fra den høylytte tribunen.

– Buing, piping og det som er, for å sette ut det norske laget, sier NRK kommentator Patrick Sten Rowlands.

Henny Ella Reistad og Nora Mørk inspirerte Norge til en sliteseier. Førstnevnte endte opp med tosifrede antall scoringer.

– Det var en deilig kamp å vinne. Det er så deilig å komme seg til semifinale. Det er en trygghet som betyr ekstremt mye, sier Reistad til NRK.

BANENS BESTE: Henny Ella Reistad spilte en kjempekamp for Norge og ble kåret til kampens beste spiller. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hun lot seg frustrere av at Slovenia fikk lov til å dra ned tempoet i kampen, og legger skylda på dommerne.

– Det er frustrerende, men det som er mest frustrerende er at dommerne tillater at de kan spille så sakte, så lenge. Vi måtte jobbe veldig med oss selv så det ikke skulle ta så mye fokus, for det var utrolig frustrerende. Det er kjedelig at de får lov til det, mener Reistad.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson innrømmer at de tidvis måtte kjempe for å holde følelsene i sjakk.

– Det gjelder å klare og ha litt is i magen og hodet. Jeg synes jentene fikk skrudd på i andre omgang og fikk fokuset inn på det vi kan gjøre noe med, sier han til NRK.

Straffesikker Mørk

Norge var uvanlig uorganiserte innledningsvis. Etter å ha havnet under med tre mål i løpet av de første ti minuttene måtte Thorir Hergeirsson ta en tidlig timeout.

Det viste seg å være smart. Henny Ella Reistad og Nora Mørk sørget for å hente opp den kjappe ledelsen Slovenia hadde skaffet seg.

Nora Mørk scoret på nok en straffe – og står dermed med 16 av 16 fulltreffere fra syvmeteren dette mesterskapet.

– Når Nora scoret på straffen ble det veldig stille, sier Marit Malm Frafjord.

Sjansesløseri

Slovenia var tunge og sterke i duellene, og gjorde det vanskelig for Norge, som nok følte de kunne vært mer effektive foran målet. I løpet av den første omgangen bommet Norge på flere store muligheter.

Og de gangene Norge fikk lurt vekk keeperen var fortsatt stolpene i veien. Samtidig som Norge traff både tverrliggeren og stolpene var stjernespilleren, Ana Gros, effektiv i motsatt ende.

Marit Malm Frafjord ble imponert over vertsnasjonen i den første omgangen.

– De spiller godt, og de har virkelig verdensklasse spillere. Gros skyter går ballen stort sett i mål. Hun kan man ikke slippe innenfor 9 meter, sier Frafjord.

Norge kjempet seg tilbake og gikk til hvilen med ettmålsledelse (16-15), etter en frenetisk omgang.

– Står tidenes kamp

Men i andre omgang stod Slovenia sin målvakt, Maja Vojnovic, sitt livs kamp foran egne supportere.

– Maja Vojnovic står tidenes kamp! Og det der er ingen enkel redning heller, det er klasseredning rett og slett, utbrøt kommentator Rowlands etter nok en redning.

LEVENDE MUR: Maja Vojnovic stod sitt livs beste kamp, og leverte en prestasjon hun sent vil glemme. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hun gjør virkelig en stor prestasjon i målet til Slovenia, legger Marit Malm Frafjord til.

Vojnovic stod med kun seks redninger før møtet med Norge. På 19 minutter hadde hun flere redninger enn hele mesterskapet totalt.

– Hun har en god kamp. Det er mange redninger. Så får vi se på hvordan vi skal score på henne neste gang. Men hun holder dem inne i kampen, sier Norges keeper Katrine Lunde.

Men til slutt fikk Norge hull på Slovenia, og sikret seieren.

– Det er en tøff kamp hele veien. Vi kommer litt bakpå fra start. Slovenia var gode, og vi slet litt i perioder med å finne nettmaskene. Jeg er bare veldig glad for hvor vi lander til slutt, sier Lunde til NRK.