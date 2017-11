Første helgen i januar går skøyte-EM i enkeltdistanser av stabelen for aller første gang, i Kolomna i Russland.

Det vil bli uten de norske og nederlandske skøyteløperne. Grunnen er at mesterskapet kommer midt i oppkjøringen til OL i Pyeongchang.

Norges medaljehåp, Håvard Holmefjord Lorentzen sier det ikke er mye han får gjort.

– At vi ikke skal gå EM er ikke noe jeg tenker så mye om. Kjipt å ikke få gå, men det kommer viktigere konkurranser i februar (OL, journ. anm) og et sprint-VM, sier skøytetalentet.

– Det svir å stå over

Skøytetrener Sondre Skarli sier det er en kjip avgjørelse, og mener et annet mesterskap trumfer alt.

FÆRRE MESTERSKAP: Landslagstrener Sondre Skarli ønsker færre mesterskap i løpet av OL-sesongene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg må innrømme at det svir å stå over EM. Vi kunne gjort det veldig bra der og har flere kandidater som kan ta gull og pallplasser. Men det er ingenting som trumfer et OL, sier Skarli.

Skarli sier det er uheldig med mange mesterskap i samme sesong som OL, og mener det bør gjøres endringer fremover.

– Det kunne vært lurt å samle de store mesterskapene, slik at man ikke får like mange som nå. Færre mesterskap i skøyter, og kanskje flere verdenscupkonkurranser ville nok være bra fremover.

– Vurderer å slå sammen

Tron Espeli, visepresident i Det internasjonale skøyteforbundet, sier at det er opp til hver enkelt nasjon, men at det er en ny problemstilling for dem.

– Løpere må jo finne det løpet som passer dem best. Det er nytt at sesongopplegget er vanskelig. Det må vi ta med oss, dersom det er en problemstilling mange har, sier han.

Det internasjonale skøyteforbundet har startet en omlegging av større mesterskap.

– Vi har blant annet samlet sprint og allround i ett mesterskap i VM i 2020. Vi vet det er flere enn Skarli som mener vi må samle sesongen bedre enn hva som er tradisjon for skøyter, så det jobber vi med, sier han.