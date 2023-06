Norge bor på et kjøpesenter under EM: – Fikk svarteper

– Det spiller ikke noen rolle om det er rettferdig eller urettferdig. Det viser bare at, ute i Europa, er det fordel å være best.

Det sier U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud til NRK før Norge åpner mesterskapet med første kamp mot Sveits torsdag kveld.

– Fikk svarteper

Norge har fått base og spiller alle gruppekampene i rumenske Cluj, og Smerud forteller at NFF tidlig fikk merke konsekvensene av at gruppemotstanderne Italia, Frankrike og Sveits alle er bedre rangert.

Både valg av spillerhotell og treningsbaner under EM gjøres ut fra Uefas rangering, og Norge fikk dermed velge sist.

I podkasten «Våre Beste Menn» slår Smerud fast at Norge «fikk svarteper».

Leif Gunnar Smerud er spent før EM braker løs. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Særlig da NFF skulle velge landslagets base under mesterskapet, ble det hodebry.

Smerud forklarer:

– Når du reiser til et EM får du i utgangspunktet noen hotell-alternativer av Uefa. I den katalogen var det seks alternativer. Tre hoteller var ordentlig bra, to var ikke så bra og det siste var ikke bygd ennå, forteller han til NRK.

– Var i offside

Med tre gode hoteller, og Norge med fjerdevalg, valgte NFF å tenke utenfor boksen.

– Vi var litt i offside, for vi var ikke fornøyd med standarden på det hotellet vi kunne ta i den katalogen. Da fant vi et annet hotell, og det ligger midt i et kjøpesenter. Men det lever vi godt med. Da er det litt å finne på for guttene mellom slagene, beroliger Smerud.

Her bor U21-landslaget under EM. Foto: Haron Hussain / NRK

Norge er klare for U21-EM for første gang på ti år, og det er en spent gjeng som har reist til Romania.

Smerud sier til NRK at magefølelsen er veldig god før det hele braker løs med første gruppekamp mot Sveits – en kamp mange betegner som en såkalt «must win».

– Det har vært lang ventetid, så det skal bli godt å endelig komme i gang. Når man kvalifiserer seg i juni i fjor, og det starter i juni i år, er det godt at det nærmer seg, sier U21-landslagssjefen.

Norge har hatt en lang precamp før EM. Her fra en trening i dagene før mesterskapet starter. Foto: Lars Eide / NTB

– Det vi drømmer om

Norge har havnet i en antatt knalltøff gruppe med Sveits, Frankrike og Italia. Smerud svarer slik på spørsmål om Norges sjanser:

– I et EM er det 14 lag som er kvalifisert og to lag som er der fra før (vertsnasjonene Romania og Georgia), så det er beinhardt nivå. Vi synes det er fantastisk at vi har klart å komme dit, det er jeg veldig stolt av, og det skal guttene være stolt av. Vi hadde møtt gode nasjoner uansett, og nå har vi fått en spennende gruppe, sier han.

– Hva er målet i EM?

– Vi har hatt en grundig runde på dette med guttene, og målet er å fremstå som en positiv og energisk gjeng, som har både mot og vilje i spillet. Vi har ikke tenkt til å reise hjem før vi har følelsen av å ha gitt alt vi har, sier han.

Leif Gunnar Smerud tror Norge kan overraske i Romania. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

– Kritiske røster vil kanskje si at det er defensivt å ikke si at dere har et mål om å gå videre?

– Det er naturligvis et mål for ethvert lag i et mesterskap å gå videre. Men målet for oss er at vi skal legge igjen alt vi har av krefter i den jakten, så får vi telle opp til slutt.

– Kan overraske positivt

En liten kikk hos diverse bookmakere viser at det generelt er liten tro på at Norge går videre fra gruppa.

Norge er et av de svakest rangerte lagene sammen med blant andre vertsnasjon Georgia.

Smerud tar det med knusende ro at laget hans virker å være store «underdogs».

– Hvis du hadde spurt de fleste eksperter, ville de sagt at Norge, på alle parameter man måles på, bare kunne pakka badebukse og reist ned uten å ha så mye sjanse. Men det er fotball, det går an å overraske positivt. Dette laget har vist at det kan kjempe med de beste, sier Smerud.

Norges kamp mot Sveits har avspark torsdag 18.00 og sendes på NRK 1 (andre omgang på NRK 2).