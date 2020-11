Norge bommet på fristen – søkte om VM for sent

I 2016 var det folkefest i Oslo da det ble arrangert skiskytter-VM i Holmenkollen. Den suksessen ønsker Norges Skiskytterforbund (NSSF) å gjenta.

– Vi søkte nå for å vise interesse for at vi er klare for å arrangere et nytt VM. Så vi sendte en søknad for 2025, men den kom for sent inn, så vi ble ikke med i denne runden, sier skiskytterpresident Arne Horten til NRK.

Fristen for å melde sin interesse var allerede 1. april i år. To måneder senere var selve søknadsfristen. Saken ble tatt opp på et styremøte hos Det internasjonale skiskytterforbundet tidligere i år, men i protokollen står det at Norge fikk avslag grunnet forsinket søknad.

VM uten Bø?

VM-valget stod i stedet mellom Minsk i Hviterussland og sveitsiske Lenzerheide.

– Det er litt synd hvis en sånn tabbe ødelegger for et VM, slår Vetle Sjåstad Christensen fast.

– Det må være litt flaut og litt kjipt å misforstå den fristen. Det blir som å møte opp på Beito, og så er det sesongåpning på Sjusjøen, sier Erlend Bjøntegaard (30).

Johannes Thingnes Bø har allerede planlagt å gi seg etter OL i Italia i 2026.

– Det er skuffende, sier han om at Norge ikke rakk fristen for 2025.

– Holmenkollen er det råeste jeg har vært med på. Medaljeseremonien i Spikersuppa der det var folk helt bak til Stortinget er jo utenkelig i de tidene vi er i nå, men for et jubelbrus vi hadde da, legger 27-åringen til.

SUKSESS: Det norske stafettlaget feiret og ble feiret i Oslo sentrum. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det kan være stor forskjell på et VM med og uten Thingnes Bø, mener NRKs ekspert.

– Det er jo litt merkelig at man ikke har kontroll på fristene for de ulike VM-ene. Nå er det mulig de mister sin, per dags dato, største stjerne, noe som er utrolig viktig med tanke på interesse og publikum for et VM på hjemmebane, påpeker Ola Lunde.

Søker senere

Skiskytterpresidenten mener dog at de ikke gjorde en tabbe, og nå har de i stedet søkt for 2027 eller -28.

– Vi glapp på den kvalifiserende runden, så det var beklagelig. Vi hadde nok hatt store muligheter til å få det i 2025, men vi følte det var litt for tidlig. 2027 er et bedre tidspunkt, så sånn sett er det greit egentlig, mener Horten.

Trondheim har allerede fått tildelt VM i nordiske grener vinteren 2025. Det er en av grunnene til at Skiskytterforbundet nå mener to år senere er bedre for dem.

– Det har ikke vært noen diskusjon internt i forbundene på dette. Vi var i sterk tvil på om vi skulle søke, så derfor var vi vel ikke flinke nok til å studere datoene. Hadde vi vært veldig ivrige, så hadde vi nok studert det bedre, forklarer Horten.

Kan gi motivasjon

De fleste norske skiskyttere omtaler et mesterskap på hjemmebane som et høydepunkt i karrieren, eller noe de drømmer om å oppleve.

UTÅLMODIG: Ingrid Tandrevold (24) rekker sannsynligvis å få med seg et VM i 2027. Foto: Berit Roald / NTB

– Jo før jo bedre tenker jeg, for jeg er jo av den utålmodige sorten, sier Ingrid Tandrevold (30 år i 2027).

– Kanskje det er positivt for noen av oss at det blir etter OL, så vi får litt mer motivasjon til å satse et par år til, sier Sjåstad Christiansen, som vil være 34 år i 2027.

– Hvis ikke kroppen har forfalt innen det så skal du ikke se bort ifra at det er den ultimate avslutningen på karrieren, fortsetter han.

– Jeg trodde ikke jeg skulle oppleve et VM på hjemmebane, kult. Det er noe helt spesielt føler jeg. Jeg var tilskuer i 2016 og det er en spesiell atmosfære, forteller Johannes Dale (23).