Norges forsvarskjemper Magnus Gullerud og Petter Øverby ble for store for å demme opp for det nederlandske stormangrepet fra start i tirsdagens kamp, ledet an av 172 centimeter høye Luc Steins.

Med lavt tyngdepunkt og kvikke bein herjet han med det norske forsvaret det første kvarteret og etter at landslagstrener Jonas Wille hadde prøvd den ene spilleren etter den andre i midtforsvaret, kom Gøran Johannessen inn som et femte forsøk på å stanse Nederland.

Og det med hell.

– Jeg føler nøkkelen til at vi snur kampen er prestasjonen til Gøran. Det er han som gjør at vi snur kampen offensivt og defensivt, sier Wille til NRK.

– Gøran, (Vetle Eck) Aga og (Christian) O'Sullivan har en fysikk som passer bedre mot dem. Det er er en bedre match. Det er en stor «mismatch» mellom en liten tass (Steins) og Petter Øverby. Da går det litt for fort for Petter, sier Wille.

Johannessen selv sier at beskjeden kom da Nederland herjet som verst.

– Det var ikke spesielt planlagt at jeg skulle stå i midten. Jeg får beskjed fra Jonas etter 10–12 minutter at det kanskje blir behov for det, for Nederland springer ekstremt mye og vi vil gjerne ha noen raske spillere som også står i midtforsvaret. Jeg synes det gikk greit. Og vi vinner jo, så det er hyggelig, sier han.

– Det krever mye mer energi og spesielt når du har spillere som Luc Steins som duellerer i 60 minutter. De kjører mye kontringer og vi ønsker å kjøre mye kontringer. Det blir en bip-test der ute, men så lenge vi vinner til slutt så er det samme det, sier Johannessen.

Også Sander Sagosen peker på Johannessen som en nøkkelbrikke for seieren.

– Gøran går inn som en leder i dag. Vi sliter de første 10–12 minuttene. Så kommer Gøran inn og har virkelig fart i beina. Fremover scorer han de enkle målene for oss og viser x-faktor. Vi er veldig glad for å ha Gøran i dag, sier Sagosen.

KJEMPET SEG TIL SEIER: Magnus Abelvik Rød og de norske spillerne holdt akkurat unna for Nederland. Foto: TOMASZ MARKOWSKI / Reuters

– Til tider rundspilt bakover

Til slutt endte det 27–26 til Norge, etter at Nederland på det meste ledet 15–9. Til pause ledet Nederland 17–13.

– Vi blir til tider rundspilt bakover. De leker med oss. Luc Steins er en av dem, som setter opp alt dette. Men det er også Kay Smits og (Dani) Baijens. De angriper bredt og spiller ut til kantspillerne, sa NRKs håndballekspert Håvard Tvedten da lagene gikk inn mot garderoben.

I den andre omgangen hentet Norge inn ledelsen og utlignet til 20–20 med 20 minutter igjen. Nederland bet seg likevel fast og med fire minutter igjen var stillingen 24–24.

Når det gjaldt som mest var imidlertid Norge best og sikret seg til slutt seieren, 27–26.

– Vi slipper med skrekken her. Dette er langt under det nivået vi skal være på hvis vi skal kjempe med de gode nasjonene. Det er en første omgang hvor vi til tider blir rundspilt. Unnskyldningen er at man møter et litt uortodoks lag, med en uortodoks som lager mye støy for oss, sier Tvedten oppsummerende etter kampen.

– Skrekken og skrekken. Nederland er jo et godt lag. Vi kommer ikke helt ut av startblokken dit vi ønsker, men vi kjemper og kjemper og det lønner seg i andre omgang når de har blitt slitne, svarer Sagosen på spørsmål om Tvedtens kommentar.

Målvakt Kristian Sæverås var sentral for at det ble norsk seier, med en rekke viktige redninger i den andre omgangen.

– Det er veldig deilig at vi klarer å snu det i andre omgang. Det viser moral og skikkelig vinnervilje. Vi står veldig bra bakover i andre omgang. Vi får løpt litt mer og får litt mer rytme i spillet vårt. Det er deilig, sier han til NRK.

GOD: Norge slapp kun inn ni mål i den andre omgangen, godt hjulpet av en god Kristian Sæverås. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– De er et verdensklasselag, så det er vanskelig å vinne denne typen kamp. Kanskje har de litt mer erfaring med å spille slike kamper og det kan ha blitt avgjørende i dag, sier Nederlands stjernespiller, Luc Steins, til NRK.

Med tirsdagens seier vant Norge alle kampene sine i gruppespillet og kan ta med seg fire poeng inn i hovedrunden, hvor de møter Tyskland, Serbia og Qatar (i tillegg til at Nederland og gruppetreer Argentina er med).

– Det som er veldig bra er at vi klarer å snu dette. Det er en styrke som man må ta med seg ut fra en slik kamp, det at vi klarer å snu det. Det viser mental styrke, sier Tvedten.

Nederland med pangstart

I forkant av kampen var Luc Steins det store samtaleemnet. Den lynraske midtbacken viste hvorfor fra start og var sist eller nest sist på ballen i 12 av Nederlands 15 første scoringer.

– En skulle nesten tro at Luc Steins er korona og at vi ikke tør å ta på ham, sa NRKs håndballkommentator Patrick Sten Rowlands om storspillet til Steins underveis i den første omgangen.

På det meste ledet Nederland med seks mål, sist da nevnte Steins lurte seg inn på streken og satte inn 15–9.

– Nå er det julaften for den mannen der. Nå er det nesten grenser for hva som kan gå, sa Viaplays ekspertkommentator Kristian Kjelling.

Norge avsluttet omgangen bedre, men Nederland hadde en ledelse på fire mål til pause, på stillingen 17–13.

STORSPILL: Luc Steins var kampens store spiller i den første omgangen og ble kåret til banens beste spiller. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Snudde kampen i andre omgang

Norge hadde da prøvd så godt som alle defensive alternativer for å demme opp for de nederlandske bakspillerne. Det uten å lykkes nevneverdig.

– De ser vettskremte ut hver gang han kommer med ballen, sa Rowlands om Norges forsvarsspill mot Steins.

Men den andre omgangen skulle bli en stor kontrast til den første. Der Norge slet med skuddbom, tekniske feil og rufsete forsvarsspill i den første omgangen, var det Norge som fikk inn målvaktsredningene i den andre omgangen – samtidig som Nederland også rotet det til i eget angrepsspill en rekke ganger.

Til slutt endte det med en norsk ettmålsseier, 27–26.