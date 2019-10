Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På overtid ble Norges høyreback slått i bakken av Spania-keeper Kepa Arrizabalaga. Etter kampen forteller Elabdellaoui at han ikke skjønte hva som skjedde.

– Det blir en avgjørende situasjon for oss. Selv om jeg blir borte et par sekunder der, er det bra at det blir straffe.

– Skjønte du at det ble straffe?

– Jeg gjorde ikke det før gutta kom over meg og sa «herlig». Da forsto jeg at vi fikk noe. Vi skal ofre alt. Vi har sagt at vi skal krige for hverandre og gjøre alt det vi kan for å ta de poengene vi skal ha. I dag ble det sånn, svarer Elabdellaoui.

Elabdellaoui ofret alt da han gikk inn i duellen som sikret straffen.

– Ikke alle hadde turt det

Han får ros av Norges målscorer, Joshua King.

– Det var straffe. De mæla ned Omar. Veldig modig av ham å gå inn der. Det er ikke alle som hadde turt det, sier han.

Slik så det ut da King satte inn straffesparket:

1-1: Joshua King setter inn Norges viktige scoring.

Spania brukte under ett minutt på å ta ledelsen etter pausen på Ullevaal. Like etter en kjempesjanse endte ballen hos Saúl Ñíguez på 20 meter. Han fikk kjempetreff, og ballen suste over hanskene på Rune Almenning Jarstein og i mål.

Norge la etter hvert så mye press på de spanske gigantene at mange reiste seg av begeistring fra setene på Ullevaal.

Det gikk et stønn gjennom tribunen for hver misbrukt mulighet, og det bruste av forventning om å kunne slå tilbake – selv mot Spania.

Så, ett minutt på overtid, eksploderte det.

Norge fikk straffe, og Joshua King satte inn 1-1, etter 93 minutter.

– Jeg tenkte bare på å sette den i mål, enkelt og greit, sier King til NRK etter kampen.

Flere av spillerne sa at kampen var en av Norges beste på lang tid, og det er også landslagstreneren enig i.

– Det er litt surt, vi kunne nesten fortjent tre poeng Spillerne har svart på alt vi har forberedt denne uken. Fantastisk bra jobbet av guttene, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

Norges vei til EM

Kampen gjør likevel at de norske spillerne er optimistiske. Nå er det tre premiss som kan vippe kvalik-gruppa i norsk favør:

Norge må vinne sine resterende kamper mot Romania (borte), Færøyene (hjemme) og Malta (b).

Spania må vinne sine resterende kamper mot Sverige (b), Malta (h) og Romania (h).

Romania må ta poeng mot Sverige på hjemmebane.

– Romania-Sverige blir den store nøkkelkampen vi ikke kontrollerer, påpeker Torp.

Hvis Norge likevel ikke havner blant de to beste, har de også et lodd i slutten av mars neste år.

Da spilles sluttspillet i Nasjonsligaen. Hvem som blir motstander er foreløpig ikke klart, men hvis Norge vinner sluttspillet, er de klare for sitt første mesterskap siden år 2000.

– Hvordan er troen din på EM for Norge?

– Den har vært stor lenge og forsterkes i dag. Jeg har stor tro på at vi klarer det enten via kvaliken eller nasjonsligaen, sier Martin Ødegaard til TV 2.

KLEM: Martin Ødegaard får en klem av Ole Selnæs etter kampen mot Spania. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Flere gode muligheter

Da King scoret på straffesparket, ble EM-veien også hakket kortere. Med tap var Norge avhengig av at Romania slo Sverige, men nå holder det at Romania holder Sverige til uavgjort - gitt at Norge og Spania vinner sine resterende kamper.

Etter kampen tok de norske spillerne en æresrunde rundt hele Ullevaal til tonene av «Alt for Norge». Spillerne vinket og applauderte opp mot tilskuerne, som ble stående i flere minutter for å hylle hjemmelaget.

– Det er ikke tre poeng, men det er en prestasjon det går an å være stolt av. I dag er jeg utrolig stolt av å spille på Norge. Vi viser at vi kan hamle opp mot de aller beste, sier Martin Ødegaard til TV 2.