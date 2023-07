– Ellevill effektivitet av Japan, utbrøt NRKs kommentator Christian Nilssen da det nærmet seg pause.

Japan hadde da rystet Spania tre ganger, gjennom tre klassescoringer. Målene rant inn selv om Spania dominerte banespillet.

– Forsvarsspillet til Spania er så krise. Det er horribelt, fulgte Nilssen opp med Tanaka fastsatte sluttresultatet til 4–0 knappe ti minutter før slutt.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp kaller målkalaset et sjokkresultat.

– Det resultatet tror jeg skaper frykt hos andre nasjoner. Japan er kanskje en større utfordrer enn vi trodde, sier Carl-Erik Torp.

Og nå venter Norge i åttedelsfinalen lørdag klokken 10, en kamp som sendes på NRK.

– Det blir ikke lett for Norge. Det visste vi på forhånd også, sier Torp.

– Imponert

Landslagssjef Hege Riise fulgte spent med på oppgjøret. Hun var imponert av Norges neste motstander.

– Vi har fulgt Japan-Spania på hotellet og er imponert over tempoet og effektiviteten det japanske laget viste. De lyktes godt i taktikken med å ligge i 5-4-1 mot et ballbesittende Spania, og var imponerende direkte og effektive på kontringene. Det blir nok et annerledes kampbilde når vi møter dem, sier Riise i en pressemelding.

Kampen mot Japan kan imidlertid bli en særdeles tøff oppgave. For Japan var ekstremt effektive. Miyazawa, Ueki og Tanaka briljerte foran mål da kampen mot Spania ble avgjort.

Japan var dødelig effektive mot Spania. Målene rant inn på tross av at Spania hadde ballen gjennom store deler av kampen. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Advarer Norge

Carl-Erik Torp mener likevel at Japan er en mye bedre motstander for Norge, enn det spanske laget.

– Jeg er ganske glad for at det ble Japan. Vi har møtt Spania flere ganger og sett at der er vi langt unna. Vi hadde en treningskamp mot dem for ikke lenge siden og ble fullstendig overkjørt. Det ble bare 4–2 til Spania, men de vet vi at vi sliter med, sier Torp.

Han tror en styrke for Norge blir at spillerne får lavere forventningspress mot et japansk lag, som blir favoritter. Han tror lavere forventningspress kan virke posivit.

Samtidig påpeker han at Norge har gått videre fra VMs desidert letteste gruppe og at en kamp mot Japan blir noe helt annet.

– Dette er mange hakk opp fra det vi har møtt hittil. Japan har kvaliteter som hverken Sveits eller New Zealand har. Så dette blir veldig tøft, sier Torp.

Den japanske oppvisningen i effektivitet fikk NRKs fotballekspert Alexander Schau til å advare det norske laget, selv om de slo Filippinene 6–0 da de sikret avansement fra gruppespillet søndag.

Her startet det spanske marerittet da Myazawa satte inn Japans første scoring. Foto: MARTY MELVILLE / AFP

Schau påpeker at Norge kommer til å møte et lag av et helt annet kaliber i åttedelsfinalen. Han vurderer Filippinene som ekstremt svake.

– De hadde rykket ned fra Toppserien. Dette er noe helt annet, sier Aleksander Schau i VM-studioet om Japan.

Han lot seg i likhet med flere eksperter imponere av Japans sterke seier over Spania. Spania har blitt regnet som en av VM-favorittene.

– De ligger veldig kompakt og bra defensivt. Spania har mye ball, men kommer ikke videre med det. Det blir en utfordring dersom vi eventuelt møter dem, sa Ingrid Kvernvolden i pausen under NRKs sending.

Etter pause fastsatte Japan som sagt sluttresultatet til 4–0 og blir som tidligere nevnt Norges motstander i neste kamp.

Stanget

For Spania ble kampen en frustrerende opplevelse.

– Spania klarer ikke å bryte ned dette japanske laget slik de har fremstått, sa Carl-Erik Torp under kampen og konstaterte at Spania knapt skapte noe mot Japan.

Han legger til at kampbildet trolig blir helt annerledes fra Japans side mot Norge.

– Japan kommer til å fremstå helt annerledes mot Norge enn de har gjort i dag, hvor de kommer til å ha ballen mye mer. De vil stå mye høyere med laget, sier Carl-Erik Torp.