– Jeg ble veldig nervøs. Nervene tok litt overhånd, sier Norendal til NRK.

De 12 beste kom seg til finalen og etter en nervepirrende kvalifisering ble det klart at Norendal endte på 10.-plass. Anna Gasser fra Østerrike vant kvalifiseringen klart. Hun fikk 98 poeng i sitt andre run.

Japanske Yuka Fujimori og Reira Iwabuchi fulgte på de to neste plassene med henholdsvis 94,25 og 92,75 poeng.

I sitt første run gjennomførte Norendal det planlagte trikset, en cab 900, og landet kontrollert. I andre kvalifiseringsrunde klinket Norendal til med det samme trikset, men nå gikk hun mye høyere og lenger.

Grabbene satt også bedre, men hun var så vidt nedi med hånden i landingen.

– I dag er jeg bare veldig glad for at jeg kom meg videre, det er de to dårligste tricksene jeg har gjort hele uka, sier hun til NRK.

Silje Norendal i aksjon i Phoenix Snow Park. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Høyt nivå

En lettet Silje Norendal ser nå fremover mot finalen der hun har medaljeambisjoner.

– Nå er det bare full fokus mot finalen. Jeg håper på pallen, men det blir det nedre sjiktet, men jeg håper veldig på en tredjeplass. Det hadde vært helt fantastisk, forteller hun.

Det kan imidlertid bli tøft. Kvalifiseringen mandag viste at konkurransen i big air for kvinner har blitt knallhard.

– Vi fikk en liten smakebit på det i X Games. Det er den beste jentefinalen vi noen gang har hatt, forteller Norendal.

– Litt kjipt at jeg ikke greide å holde følge i kvalifiseringen, men jeg håper at jeg kan gjøre det på finaledagen, legger hun til.

Landslagssjef Per Iver Grimsrud var lettet over å få Norendal med videre til finalen.

– Det var tøft i dag, det var mye bra kjøring av jentene, så det var deilig å få henne videre.

Vanskelige forhold

I slopestyle-øvelsen i Pyeongchang havnet hun på den sure 4.-plassen under svært krevende forhold.

Vinden var så sterk under konkurransen at hun vurderte å trekke seg.

Norendal har fire gull i X Games tidligere, ett av dem i big air. Det vant hun under X Games i Hafjell for et snaut år siden. Dette er imidlertid første gang big air er på OL-programmet.