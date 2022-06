Noregsmeisteren gjekk på trynet då han sette pers: – Verd det

NRK snakkar med Even Meinseth ein liten time etter uhellet under eit friidrettsstemne i Sverige søndag kveld.

Han er både lykkeleg over å ha sprunge 100 meter på 10,29, noko som er eitt hundredel raskare enn hans førre rekord, og litt oppgitt over det han sjølv omtaler som «frykteleg klønete».

– Eg prøvde desperat å halde meg på beina, seier han, nærast lattermildt.

Rekorden vart nemleg sett på ein svært spesiell måte.

Då Meinseth skulle lene seg framover og dytte brystkassa over målstreken, klarte han ikkje å halde igjen resten av kroppen. Dermed gjekk han rett i bakken, og både armen og ryggen vart skrapa grundig opp.

– Det var verd det, for det vart jo pers, men det gjorde ordentleg vondt å dusje etter løpet, seier han.

VIDEO MED LØYVE: @evenmeinseth/Twitter. Du trenger javascript for å se video. VIDEO MED LØYVE: @evenmeinseth/Twitter.

Sleit med «Warholm-skade»

Meinseth fekk sesongstarten øydelagt av ein strekk i hamstringa i april – same type skade som gjer at Karsten Warholm no kjempar for å rekke VM. Strekken gjorde at sprintaren ikkje kunne spurte på ein snau månad, noko han bar preg av under førre vekes Trond Mohn Games i heimbyen.

Då sprang han inn til tida 11,21.

– Fram til eg vart skadd, så kjende eg at eg hadde noko veldig bra på gang, men no er eg framleis eit lite stykke unna å halde heilt i 100 meter, forklarer 26-åringen.

Friidrett på NRK Ekspandér faktaboks Dette kan du sjå av friidrett på NRK i 2022: 16. juni: Diamond League i Oslo

18. juni: Diamond League i Paris

24–26. juni: NM i Stjørdal

30. juni: Diamond League i Stockholm

15.–24. juli: VM i Eugene

6. august: Diamond League i Chórzow

10. august: Diamond League i Monaco

15–21. august: EM i München

26. august: Diamond League i Lausanne

2. september: Diamond League i Brussel

7–8. september: Diamond League-finalen i Zürich

9. oktober: NM terrengløp, lang løype i Bergen



Den ferske rekorden smaker ekstra godt etter å ha trøbla såpass nokre månader, men Gular-sprintaren ser absolutt ikkje for seg at det stoppar her.

– Eg trur eg kan springe ned mot 10,20 denne sesongen. Kanskje endå raskare òg, seier Noregs raskaste mann.

Sprintaren er ein av fleire som håpar å kvalifisere Noreg til stafettlaget på 4x100 meter i europameisterskapet i sommar, saman med mellom anna Salum Kashafali.

EM-kravet på 100 meter individuelt ligg på 10,16 sekund.

Klar for Bislett

No håpar han at skaden frå april snart er eit unnagjort kapittel, og at dei ferske såra ikkje skal by på problem framover.

– Eg vart bekymra med éin gong, for kroppen var full av adrenalin, og då er det umogleg å vite korleis ein eigentleg har det. Men eg håpar og trur at dette ikkje skal plage meg, og at eg er klar til torsdag.

Då står sjølvaste Bislett Games på programmet.

Meinseth skal springe under dei nasjonale øvingane. Seinare på kvelden må han vike plass for stjernene som skal måle kreftene i Diamond League-konkurransane.