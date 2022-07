20-åringen akslar landslagsdrakta for første gong i ein meisterskap i England. Venstrebacken brukte ti minutt på å vise akkurat kor offensiv ho er.

Det er heller ikkje overraskande. Blakstad herja på venstrekanten for Rosenborg i Toppserien, der ho small inn 17 mål på 35 seriekampar.

Etter debutsesongen hamna ho på Uefas liste over topp ti spelarar å sjå opp for.

Storklubbane stod i kø for årets unge spelar etter 2021-sesongen. Valet fall til slutt på hardtsatsande Manchester City.

STORTRIVST: Julie Blakstad i Manchester. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Samstundes vart den målfarlege vingen brukt stadig meir på venstreback under landslagssjef Martin Sjögren. Den rolla fekk ho også hos dei lyseblå.

– Det er ikkje der eg drøymer om (å spele, journ. anm.), og eg ser ikkje for meg å spele der i ti år framover. Samtidig kjenner eg det at går betre og betre der, men at det er ein mellombels periode for min del, seier Blakstad til NRK.

Har sagt ifrå

NRK møtte Blakstad i Manchester eit par månader før EM-starten. Då hadde ho nettopp skåra sitt første mål for klubben med ein susar frå nærast død vinkel mot Leicester.

Jau, det var eit innlegg, vedgår Blakstad, men så hadde ho også vore nær mange gonger.

– Dei gode spelarane har flaks, er det ikkje det ein seier? spør Blakstad og smiler.

Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Målet kom slik både Noreg og City har vorte vane til å sjå henne: Stormande mot mål frå backposisjon. Ho påpeikar at omskoleringa til back passar best for både Noreg og Manchester City akkurat no. Samtidig får ho fridom til å vere med offensivt.

Men eigentleg ønskjer ho å vere med sentralt i banen. Der trivst ho aller best.

– Då eg kom hit, var eg ikkje førebudd på å få så mykje speletid. Så i den første perioden har eg sett på speletid som noko positivt, uavhengig av kvar på banen eg har spelt, seier Blakstad og påpeikar at mykje kan skje i løpet av kontraktstida på 2,5 år.

– Eg har ein god dialog med Gareth (Taylor, manager) om det òg, og han er klar på at det er dei offensive kvalitetane han ser i meg, seier Blakstad.

Julie Blakstad setter inn 1-0 til Norge Du trenger javascript for å se video.

– Enormt potensial

På landslaget har Guro Reiten teke beslag på den venstre midtbaneposisjonen. I Manchester City er konkurransen om kantplassane endå tøffare.

Venstrekant Lauren Hemp (21) har vorte kåra til årets unge spelar i England i fire av dei fem siste sesongane.

– Eg er veldig imponert over Julie. Ho er ein spelar vi identifiserte lenge før vi faktisk signerte henne, seier Manchester City-manager Gareth Taylor til NRK.

CITY-SJEF: Gareth Taylor. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Han påpeikar at Blakstad kom til City midt under sesongen i januar. Då er det alltid ekstra vanskeleg å etablere seg. Likevel vart ho ein veldig god tilvekst allereie denne våren, rosar Taylor.

– Vi forventa ikkje at ho skulle finne seg til rette så raskt som ho gjorde, sidan ho er ein ung spelar frå eit anna land. Men ho har komme inn på ein flott måte, og vi er spente på framtida hennar, seier manageren.

– I Noreg var Blakstad ving, og ho føretrekkjer å spele lenger framme. Korleis trur du at du kjem til å bruke henne i framtida?

– Eg trur det er opplagt kor god Julie er. Ho har evna til å spele på backplass, som vingback, sjølv som eit nummer 10 om ho forbetrar kvaliteten mellom ledda. Men ideelt sett for oss trur eg ving er hovudrolla hennar, der ho vil ha mest påverknad på kampen, svarer Taylor.

SOLFYLT: Julie Blakstad møtte pressa dagen etter 4-1-sigeren over Nord-Irland. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Han legg til at ho alltid skal vere med høgt i bana når ho blir brukt på backplass. Samtidig trekkjer han fram den harde konkurransen.

– Men Julie har kome med veldig gode bidrag og spelet hennar har betra seg mykje. Vi ser framleis etter meir fordi ho har eit enormt potensial, seier Taylor.

Tøff test

Blakstad sjølv er positivt overraska over nivået i England. Det er endå høgare enn ho trudde på førehand. Difor trur 20-åringen at ho tek stadig nye steg med lagvenninnene også på treningsfeltet.

Det kan vere gull verd når England står på motsett banehalvdel i EM måndag kveld. Her ventar Arsenal-ving Bethany Mead og tidlegare lagvenninne Lucy Bronze på Englands høgreside.

Sistnemnde, som vart kåra til den beste spelaren i verda i 2020, drog frå Manchester City til Barcelona i juni.

– Det er det ein har jobba for og drøymt om sidan ein var liten: Å få lov til å spele med og mot slike spelarar. Så det er eigentleg berre å ta til seg all den læringa ein kan. Eg trur det er viktig berre å sjå på kva dei er gode på, og så trur eg at ein kan utfordre dei på enkelte ting, òg. Så det er veldig lærerikt, og eg gler meg til fortsetjinga, seier Blakstad.