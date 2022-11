Då Serbia finpussa på taktikken i ein lukka handballhall før nøkkelkampen mot Slovenia tysdag, oppdaga dei noko merkeleg på tribunen.

Der stod det to pappesker som nokon hadde klipt små hol i. I den eine eska var det ein mobiltelefon, og i den andre eit nettbrett. Begge med kameraa retta ned mot bana.

– Dei var sett opp for å filme oss, meiner Serbias landslagskaptein Jelena Lavko overfor Novosti.

Avisa kallar hendinga for ein «skandale».

Oppe på dette reklameskiltet stod det to pappesker. Inni den eine låg eit nettbrett med kameraet vendt ut mot bana. I den andre eska låg det ein mobiltelefon.

Blir forklart med overraskingsfest

Det serbiske forbundet sende omgåande inn ei klage til Det europeiske handballforbundet (EHF), som bad slovenarane om ei forklaring.

Dei unnskylda at kameraa stod der, men avviste at det dreidde seg om medviten spionasje på motstandaren. Ifølgje det slovenske forbundet skulle kameraa filme ein overraskingsfest til ein medlem i EM-delegasjonen deira som hadde bursdag.

Etter at feiringa og treninga var over, påstår dei at dei gløymde igjen kameraa. I ei fråsegn til danske TV 2 seier Slovenia at dei set «openheit, ærlegdom og høg etisk standard» høgt og at dei ikkje tolerer urettferd.

Ikkje alle kjøper forklaringa. Den norske leiren har fått med seg oppslaga rundt Slovenias påstått spionasje, og kan knapt tru det dei les.

– Det er heilt uhøyrt. Det er så lite fair play som det går an, seier landslagsspelar Stine Skogrand.

KRITISK: Stine Skogrand trudde aldri at eit EM-lag ville prøve å snikfilme eit anna. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Får norsk kritikk: – Over grensa

Spania har vorte kritisert for korleis dei etter seiande spekulerte i resultatet mot Polen og jubla då motstandarane skåra. Noregs assistenttrenar Mats Olsson meiner åtferda til slovenarane er «hakket verre» igjen.

– Det er over grensa når ein på ein uakseptabel måte går inn for å tilhøve seg informasjon med viten og vilje. Dei har prøvd å gøyme det og alt. Det er ikkje fair play, meiner han.

Ifølgje Olsson har det norske landslaget aldri opplevd noko liknande. Om dei trenar i hallar med TV-kamera, pleier dei derimot å hengje vestar over kameraa.

Ifølgje Skogrand pleier klubblaget hennar Herning-Ikast å gjere unna dei taktiske øktene før dei reiser på bortekamp. I kamparenaen blir treninga brukt mest til å få reisa ut av kroppen.

– Eg hadde aldri trudd at eg skulle få oppleve det i ein meisterskap, seier Skogrand om påfunnet til slovenarane.

Slovenia møter Noreg

Henny Reistad og hennar Esbjerg vil heller ikkje trene taktisk i kamparenaen, der dei ikkje har kontroll på omgivnadene. Den danske klubben er klok av skade etter å ha opplevd snikfilming tidlegare.

– Eg har ikkje opplevd det sjølv, men eg har høyrt historier frå andre om treningar som blir filma, fortel Reistad.

SNIKFILMA: Det serbiske landslaget. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Ho meiner definitivt at ein kan tene mykje på å filme treningane til motstandaren, og meiner til liks med lagvenninna at grepet er over streken.

– Ein skal kunne vinne kampar utan å spionere på kva andre lag gjer, slår Reistad fast.

«Sirkus», beskriv Maren Nyland Aardahl om situasjonen. Noreg og Slovenia er i same gruppe i hovudrunden og møtest til kamp måndag 14. november.

– Dei held på med mykje rart. Vi spelar handball og førebur oss på ærleg vis, seier ho.

EHF har gitt slovenarane ein formell åtvaring etter snikfilminga i hallen.