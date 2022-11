Det blei aldri noko særleg spennande då Noreg møtte EM-debutantane Sveits i den andre kampen i gruppespelet.

Til pause stod stillinga 19-9, til trass for at målvakt Schüpbach hadde ein redningsprosent på 32.

Handballjentene enda til slutt med 38 mål mot Sveits sine 21.

– Dei held nesten ut heile kampen. Ein ganske fin kamp mot billig motstand, seier NRKs ekspert Marit Malm Frafjord.

Den største overraskinga var måten Sveits opptredde frå start av. Dei hadde førebudd seg, og diska opp med taktiske variantar som ekspertane ikkje har sett på mange år.

Assistenttrenar Mats Olsson var godt nøgd med at det norske laget fekk øve seg mot den type taktikk.

Forbausa

Noregs Henny Reistad storspelte i opningskampen mot Kroatia fredag, og det hadde tydelegvis det sveitsiske laget fått med seg.

Frå start av låg Sveits frimerke på ho. Det vil seie at ein spelar fotfølgjer motspelaren, for å prøve å stenge ho ute frå kampen.

Det overraska NRKs ekspertar.

– Eg kan ikkje hugse sist det blei tatt frimerke i eit meisterskap. I alle fall ikkje frå starten av kampen, det gjer ein gjerne når nokon har scora ti mål, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

NRKs ekspert Marit Frafjord tykte det var flott å sjå.

– Herleg å sjå eit Sveits som tar initiativ, sa ho.

TETT: Sveits følgde etter Henny Reistad over heile bana frå start av. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Prøvde å overraske

Noregs assistenttrenar Mats Olsson var særs fornøgd med måten Sveits opptredde på, og skildrar det nesten som ein bestilling på ynskje av trening.

– Dei spelte sju mot seks-spel heile tida, slik at vi fekk øve på det. Og så sette dei punkt på oss med frimerke, og fekk øve på det. I tillegg tvang vi Sveits til kantavslutningar, slik at keeperane fekk øve på det. Det er vi veldig fornøgd med, sa Olsson til NRK i pausen.

– Når er sist du såg eit slikt frimerkegrep frå start av?

– Vi bruker å tulle med at ingen tek ho ut på bana. Det er ingen overrasking frå oss, men det er litt uvanleg. No bestemde dei seg for den taktikken og prøvde å overraske oss med frimerke og sju mot seks-spel, seier han.

I andre omgang var det Stine Bredal Oftedal som måtte bryne seg på eit sveitsisk frimerke.

FOTFØLGD: Stine Bredal Oftedal var neste motstandar Sveits prøvde å sette ut av kampen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ung motstand

Sveits er EM-debutantar i år, og det var venta at det kom til å bli kalassiffer i favør Noreg i denne kampen. I tidlegare oppgjer har Noreg vunne komfortabel kvar gong.

Om ein tek vekk målvaktene på det sveitsiske laget, er gjennomsnittsalderen under 22 år.