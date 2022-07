Noreg tek grep i EM-koket: – Nesten umogleg å formidle ein bodskap

Fleire av dei norske spelarane er ikkje vane med å spele for folkemengda som ventar måndag kveld. For Vålerenga-målvakt Guro Pettersen er kvardagen ein litt annan enn 30.000 fotballgalne britar på tribunane.

Dermed blir ein tilsynelatande enkel beskjed til lagvenninna plutseleg vanskelegare å formidle.

FÅTT TILLIT: Guro Pettersen. Foto: Heiko Junge / NTB

Pettersen er også den som får lengst avstand opp til medspelarane, særleg når Noreg har ballen.

– Det er faktisk veldig utfordrande med kommunikasjonen på banen. Vi må vere flink til å orientere oss sjølv, og prøve å ha mest kommunikasjon med den som er nærast. For min del blir det mest dei to stopparane. Resten får eg ikkje gjort så mykje med, seier Pettersen til NRK.

Ber spelarane ta ansvar

Ingrid Syrstad Engen speler for eit Barcelona som har sett fleire tilskodarrekordar denne sesongen. Likevel merka ho allereie mot Nord-Irland at spelarane måtte vere påpasseleg med å gi beskjedar når dei kunne.

Då Julie Blakstad sende Noreg i leiinga etter ti minutt, var Engen ein av fleire som gav instruksar under feiringa.

Julie Blakstad setter inn 1-0 til Norge Du trenger javascript for å se video.

Landslagssjef Martin Sjögren fortel at dette er noko Noreg har jobba med over lengre tid. NRK fekk ein prat med svensken inne ved kritlinja på Brightons heimebane.

– Det er vanskeleg. Ein del av arbeidsmåten vår blir at spelarane sjølv må løyse dei problema som oppstår på banen. Det handlar også om å klare å kommunisere med kvarandre ute på banen under dei tidspunkta det faktisk går, seier Sjögren og held fram:

– Eg trur lydnivået kjem til å vere veldig, veldig høgt her inne. Vi veit at det å få ein bodskap formidla frå benken midt under spelet, er nesten umogleg.

Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Sjögren understrekar at spelarane må ta eit «veldig stort ansvar».

– Dei er vane med å gjere det, og det er ein medviten del av arbeidsmåten vår å løyse dei problema. Så får vi prøve å finne dei pausane det faktisk går an å formidle noko. Men eg har full tillit til at spelarane klarer å løyse det, seier Sjögren.

Hysje?

Det er lette grep dei kan gjere, påpeikar landslagssjefen. Beskjedar på lappar har vorte eit kjent grep, og som fort kan bli aktuelt igjen. Men først og fremst skal dei bruke pausane som oppstår.

Manchester United-spelar Vilde Bøe Risa trekkjer fram at spelarane i større grad må bruke kroppsspråk.

– Det blir ei anna form for kommunikasjon ved å sjå meir på kvarandre, og klare å vise kva ein skal fram til. Det er heldigvis mange som har vore i meisterskap før og veit korleis det blir, seier Risa.

KLAR: Vilde Bøe Risa. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Ho får støtte av Chelsea-spelar Guro Reiten.

– Vi har jo ein gjeng som har spelt med mykje publikum, og vi er ganske vane med det. Men det handlar om kroppsspråk og å ta vare på dei korte stoppa i spelet til å prate om ting og fortelje det ein eventuelt ikkje fekk med seg. Så må kvar enkelt ta ansvar, ha blikket opp og sjå, seier Reiten.

Sisteskansen Guro Pettersen har også ein litt meir ambisiøs idé.

– Vi kan jo spørje dei om å vere stille, seier Pettersen og ler.