Stygt fall i Wengen – sveitser hentet i helikopter

Den sveitsiske utforkjøreren Marco Kohler falt på et hopp og krasjet inn i sikkerhetsnettene i utforløypa i Wengen torsdag.

Sveitseren ble liggende på isen i over 20 minutter før han ble frakter ut av løypa med helikopter.

Det var på et hopp i den tredje sektoren at sveitseren havnet bakpå på et hopp og suste ut i sikkerhetsnettet.

Rennet ble satt på pause i nesten en halvtime.

Landsmann Franjo von Allmen hadde allerede satt utfor løypa på startnummeret etter da Kohler gikk i bakken. Han ble dermed vinket av og måtte komme seg opp til start igjen for å gjøre et nytt forsøk.

Hjemmefavoritt Marco Odermatt leder rennet foran franske Cyprien Sarrazin og Aleksander Aamodt Kilde.

