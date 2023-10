Noreg-spiss om Gullballen: – Blir sjokkert viss ikkje Erling vinn

– Det at vi har ein nordmann som stiller såpass sterkt, det er heilt absurd. Det er noko eg aldri hadde trudd vi skulle få.

Det seier NRK-ekspert Carl-Erik Torp om den kommande utdelinga av Gullballen (Ballon d'or), som blir delt ut i Paris måndag kveld.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er begge nominert på herresida, den mest prestisjetunge individuelle prisen for fotballspelarar.

Men det er den argentinske VM-vinnaren Lionel Messi som er den store favoritten til å stikke av med den gjæve prisen som kåra den beste fotballspelaren i verda.

Lekkasjar

Den italienske fotballjournalisten Fabrizio Romano, kjent for å avsløre ei heil rekkje med spelarovergangar først, hevda allereie førre veke å vite at Messi vil vinne den åttande gullballen sin måndag kveld.

Så – er eigentleg Haaland så sjanselaus som mange skal ha det til?

For berre andre gong i den 67-årige historia av prisen vil ho delast ut på bakgrunn av prestasjonane som er gjorde førre sesong, ikkje førre kalenderår.

I sin første sesong for City skåra Haaland utrulege 36 mål på 35 kampar i Premier League, 12 mål på 11 kampar i Meisterligaen – og vart toppskårar i begge turneringar. I tillegg vann han både Premier League, Meisterligaen og FA-cupen.

– Viss ikkje blir eg sjokkert

Messi noterte seg på si side for 16 mål på 32 kampar for eit serievinnande PSG i Ligue 1, fire mål på sju kampar i Meisterligaen – og vann VM for Argentina.

– For meg er Erling eigentleg den beste spelaren i verda akkurat no. Eg reknar med at han tek med seg den gullballen heim. Viss ikkje blir eg sjokkert, seier Jørgen Strand Larsen til NRK.

TRUR PÅ ERLING: Jørgen Strand Larsen meiner Haaland bør vinne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NRKs ekspertkommentator, Carl-Erik Torp meiner likevel det er fullt forståeleg at Messi er favoritt og truleg stikk av med prisen.

– Messi vann VM, og dessverre for Noreg, så skilje det seg kraftig ut. Eg ville derfor vorte overraska viss ikkje argentinaren stikk av med sigeren.

Trekkjer fram spanjol

Det finst også dei som vil kaste inn eit tredje namn i potten.

Michael Bradley, som har spelt både i Nederland, Tyskland, England, Italia og USA, meiner det er ein annan City-spelar som må nemnast når ein gullball skal delast ut.

– Han kjem ikkje til å vinne, men Rodri var veldig, veldig, veldig viktig for City førre sesong. Det blir interessant å sjå. Dei er alle utrulege, seier Bradley til NRK.

LIKER RODRI: Michael Bradley har stor sans for Citys midtbaneelegant. Foto: Jørn Lien / NRK

Bradley, son av Stabæk-trenar Bob, er i Noreg for å lære seg meir om norsk fotball og skal jobbe gratis for Stabæk ut sesongen.

Han meiner det er eit godt spørsmål kven som bør vinne prisen.

– Messi vann VM, så du kan argumentere for han. Haaland har også ein god sjanse med alle måla han har skåra og det han gjorde for det som er, i mine auge, det beste laget i verda, seier amerikanaren.

Ødegaard: – Blir spennande

På ein pressekonferanse med landslaget vart Martin Ødegaard spurd om kven han trur stikk av med sigeren i den gjæve kåringa.

– Det står vel mellom Erling og eit par andre, tippar eg. Det blir spennande å sjå kva som skjer. Men for min del er det sjølvsagt kult uansett å bli nominert og anerkjend på den måten. Det er kult uansett, sa Ødegaard då.

Landslagssjef Ståle Solbakken trur det står mellom Lionel Messi, Kylian Mbappé og Haaland.

– Men viss du spør meg om kven eg trur vinnar, så trur eg Messi vinn på grunn av VM. Det blir alltid lagd veikt på i eit VM-år og der var Mbappé òg. Det er nok dei tre, uttalte Solbakken.

Messi har fått den høgthengande prisen sju gonger tidlegare.

– Så har Erling både toppskårartitlar og sprengt rekordar og alle spelartitlane i England i år, pluss at han vann den gjævaste klubbturneringa. Så han stiller sterkt han òg, la landslagssjefen til.

SPENT: Ståle Solbakken trur Gullballen-utdelinga står mellom tre spelarar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Pep: – Begge fortener han

Den mektige manageren i Manchester City Pep Guardiola har trena både Messi og Haaland. Han slit med å proklamere kven som vil vere ein fortent vinnar.

– Erling burde vinne, ja. Vi vann tre trofé, og han skåra 50 mål, men sjølvsagt har du Messi. Den verste sesongen til Messi er den beste for dei andre. Dei fortener den begge to, svarte spanjolen på ein pressekonferanse nyleg.

Strand Larsen er spisskollega med Haaland på landslaget og ser ofte jærbuen på nært hald. Strand Larsen er klar på at han prøver å lære mykje av City-stjerna.

– Eg gler meg til å komme på landslagssamling, for då kan eg sjå litt på han. Det blir vanskeleg å ikkje gjere det. Når han har fått til det han har fått til, og eg kanskje har slite litt med det eg har lyst til å få til, så er det lett å sjå bort på han og ta litt læring, seier han.

Gullballen-kåringa blir send på TV 2 Play frå 1930-tida måndag kveld.