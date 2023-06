Noreg-profilen speler alltid med desse – det er det gode grunnar til

Den nybakte Serie A-meisteren har framleis ikkje heilt skjønt kva han var med på då Napoli løfta Scudettoen for første gong på 33 år.

Østigård, som har slite med speletid, fekk æra av å runde av sesongen med ein smultring og 2–0-siger over Sampdoria.

Då – som alltid – med handledda surra inn med kvit teip. Dei kvite handledda har rokke å bli ein signatur for 23-åringen.

KJEND STIL: Her har Leo Østigård hamna i endå ein luftduell med Sampdoria-spelarar – og lagkamerat Victor Osimhen. Foto: AFP

Vond kul

– Det er ikkje mykje gimmick bak det, faktisk, seier Østigård og smiler.

– Det er fordi eg ofte hoppar ein del i løpet av ein kamp – og er i duellar. Når du landar då, så har eg spesielt eit høgre handledd som ofte kan få køyrt seg litt. Då er det greitt å ha teip der for å stramme det opp, seier Østigård til NRK.

– Kvar nær har du vore eit handleddsbrot ...?

– Nei, det har ikkje vore sånn veldig (nært). Men eg har ein kul som du ser der, og han kjem og går, og han kan vere litt vond. Så det er jo éin av tinga, seier midtstopparen medan han viser fram det høgre handleddet.

FOKUSERTE: Leo Skiri Østigård, Martin Ødegaard og Birger Meling under landslagstreninga på Ullevaal tysdag. Foto: NTB

23-åringen, som sjølv har Fabio Cannavaro som det store førebiletet sitt, legg ikkje noko mellom når han trør til i luftduellane. Med den usedvanleg gode spensten sin kan det fort bli eit langt fall ned til graset.

– Det er sånn du kjem på når du har landa ein del. Du merkar at det tek litt på. For meg så er det ein ting eg liker, så då gjer eg jo det, forklarer Østigård.

Storsal kan vere døropnar

Det vart totalt 11 kampar i alle turneringar for Østigård denne sesongen. Samtidig har førstevala – og særleg Kim Min-jae – spelt seg brennaktuell for endå meir pengesterke klubbar.

Kim har allereie vorte sterkt kopla til Manchester United, mellom anna av The Guardian.

KANONSESONG: Her løftar Kim Min-jae trofeet etter siste heimekamp mot Sampdoria 4. juni. Foto: Reuters

Suksesstrenar Luciano Spalletti har allereie varsla avskjeden sin, utan at ein erstattar er klar.

– No er eg veldig roleg, eigentleg. Eg skal uansett møte opp der (i Napoli). Spaletti er jo ferdig, og det kan komme nye spelarar inn og ut. Det handlar berre om å ha litt is i magen, og eg har hatt ei god kjensle når eg først har fått moglegheita, seier Østigård, som no håpar å ta det ekstra steget og sikre fast plass.

Østigård trur eit eventuelt sal av Kim kan vere ein døropnar.

Sørkoreanaren vart kåra til årets forsvarsspelar i Serie A, og Østigård meiner lagkameraten har vore «kanskje den beste forsvarsspelaren i verda i år».

– Dei som har spelt, har vore fantastiske – og då må du jo berre hylle dei for det. Så det har jo gjort at det har vorte veldig vanskeleg for meg. Viss Kim med hans kaliber dreg, så opnar det seg sjølvsagt ei moglegheit. Så får ein berre sjå og vente på korleis det blir, seier Østigård.

Først ventar to uhyre viktige landskampar for Noreg.

Heimekampane mot Skottland (laurdag) og Kypros (tysdag) «må» vinnast for at Noreg skal halde liv i håpet om ein direkteplass til EM i 2024.