Noreg frydar seg over svensk bom – fyrer opp før duell

– Det er gøy å sjå at ho lykkast, og så er det jo litt herleg å sjå at det ikkje blir svenskane, seier Tiril Udnes Weng til NRK etter 10-kilometeren i VM.

Sverige hadde teke med seg rubbel og bit i VM-innleiinga: Jonna Sundling vann sprinten, Ebba Andersson tok 15-kilometeren med skibyte og Sundling slo nettopp Udnes Weng i spurten på sprintstafetten.

– Det er litt godt at dei ikkje vinn kvar gong, så er vi motiverte for å gjere ein jobb for å slå dei, seier Udnes Weng, og får støtte frå lagvenninna:

– Det er i alle fall litt greitt at svenskane ikkje tek alle gulla, som dei har meldt, så då er i alle fall den sikra, seier Ingvild Flugstad Østberg etter 5.-plassen.

Det er kun eitt døgn sidan Maja Dahlqvist, svensk bronsevinnar frå sprinten, gjekk ut til VG og sa at Sverige «absolutt kunne ta seks gull».

Blir motivert av svensk suksess

– Vi prata litt om det då vi kom i mål, at fy søren vi er motiverte for å ta dei svenskane der. Det er veldig stor motivasjon i laga for det. Og så er dei framleis favorittane, men vi skal gi dei kamp, lovar Tiril Udnes Weng.

VIL TA SVENSKANE: Tiril Udnes Weng. Foto: Terje Pedersen / NTB

Noregs beste kvinne frå rennet onsdag, Anne Kjersti Kalvå, lovar at dei skal ta opp kampen mot svenskane på stafetten.

Sjølv om svenskane også var betre enn Noreg på 10-kilometeren, var Udnes Weng fornøgd med innsatsen. Ho enda på ein 12.-plass eit minutt bak Diggins. Sveriges antekne ankerkvinne, Sundling, slo ho med meir enn 20 sekund.

Akkurat det uroar ikkje Sveriges landslagssjef, Anders Byström, nemneverdig:

– Nei, verkeleg ikkje, det er noko heilt anna å gå fem kilometer. Tiril gjorde det bra i dag, men eg trudde ho skulle vere endå høgare oppe, seier Byström, som er strålande fornøgd:

– Viss vi står her skuffa etter to medaljar, så får vi slutte med dette, for Jessie Diggins var fantastisk bra. Og så er det ganske stor avstand til Anne Kjersti og Ingvild for jentene våre, seier Byström, som hevdar han er trygd med tanke på stafetten.

«Silver-Karlsson» på gulljakt: – Eg er svolten

Frida Karlsson smiler når ho får spørsmål om det blir norske utspel, men er veldig avslappa etter at både ho og Andersson kom i mål før beste norske.

– Eg er veldig fornøgd med kvar vi svenske står no. Det er eit formsterkt lag.

Karlsson forstår at dei norske er lei av å sjå svenskane på toppen. Ho er alt anna enn glad for at det ikkje vart svensk gull, sjølv om ho seier seg fornøgd med sin andre sølvmedalje på to distansar.

– Eg er svolten på det gullet no. Eg vil at det her skal til meg, seier Karlsson, og pirkar borti gullkonfettien som vart spreidd til ære for Jessie Diggins.

SVENSKE MEDALJEJEGERAR: Frida Karlsson har to sølv og Ebba Andersson éin gull- og éin bronsemedalje etter to distanserenn i VM. Foto: Matthias Schrader / AP

Bronsevinnar Ebba Andersson er ikkje veldig overraska over at sigeren gjekk til Diggins. Ho trur dei norske kvinnene er ute etter å fyre opp stemninga før stafetten.

– Det er alltid slik når det nærmar seg stafett. Det er noko ekstra i meisterskap.

Sverige stiller som storfavoritt på stafetten torsdag etter å ha teke åtte av tolv medaljar hittil i meisterskapen.