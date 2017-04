Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen punkterte under brosteinsklassikeren Paris - Roubaix, også kjent som "Helvete i nord".

Det så bra ut for de norske guttene de første 160 kilometerne av manndomsprøven. Men så kom problemene.

Rett før hovedfeltet gikk inn i det tøffeste brosteinspartiet, i Arenbergskogen, punkterte Alexander Kristoff. Nordmannen havnet på etterskudd, og brukte mye krefter på å kjøre seg opp til hovedfeltet igjen, sammen med dagens vinner Greg Van Avermaet.

– I et parti før Arenberg punkterer jeg på fremhjulet. Etter det visste jeg at det ville bli vanskelig. Jeg måtte bruke ganske mange krefter på å komme tilbake selv om jeg satt sammen med han som vant. Slik sett er det mulig, men han har en litt annen kjørestyrke enn det jeg har, forteller Kristoff til NRK.

Kristoff krasjet

– Jeg følte meg fin helt frem til jeg punkterte. Da satt jeg perfekt til egentlig og følte jeg hadde overskudd, men etter det brukte jeg alt overskuddet på å komme tilbake. Jeg hang litt mer og slang etterpå, forteller Kristoff.

Når det virkelig skulle avgjøres satt likevel Alexander Kristoff godt med i hovedfeltet.

Da gikk det galt igjen.

– Jeg får en beskjed på øret at jeg må støte meg frem til gruppen foran. Jeg går i angrep og får en luke ganske lett. Jeg tror jeg brukte forbremsen ganske mye for hjulet var litt slitt, sier Kristoff.

I neste sving fungerte plutselig ikke brensene til Kristoff.

– Så kom det en sving og jeg hadde litt for høy fart inn. Jeg får ringfingeren og lillefingeren inn mellom bremsen og styret. Da tar ikke bremsen i det hele tatt og jeg havner på bakbrems. Jeg røk rett ned. Jeg fikk et sår i hånden og trynet inn i publikum. Da var det over.

Dermed måtte Kristoff bryte "Helvete i Nord".

– Det gikk rett i dass. Det var surt ikke å komme til mål, men jeg måtte holde med en hånd på brosteinen, konkluderer Kristoff.

– Beina punkterte

Edvald Boasson Hagen hang lenge med favorittene, men også han skulle få problemer. Og det kom på verst tenkelig tidspunkt.

Det ble kjørt knallhardt i hovedfeltet av Peter Sagan, når punkteringen kom for Boasson Hagen. Nordmannen fikk nytt hjul, og klarte å kjøre seg opp til hovedfeltet, men problemene stoppet ikke der. Også det nye hjulet skapte problemer for 29-åringen, som igjen måtte ned til servicebilen for å få hjelp. Det ble spikern i kista for Boasson Hagen, som aldri klarte å kjempe seg opp i tet igjen.

– Det er aldri bra å punktere. Det var gåent det kulelageret jeg fikk på det hjulet. Det var mye ulyd der. Jeg skal ikke bare skylde på det. Beina gikk også ut av krefter, men det hjelper ikke å ha dårlig kulelager, forteller Edvald Boasson Hagen til NRK.

Van Avermaet vant

Uten nordmennene i tetkampen ble det en intens duell på oppløpet. De siste kilometerne satt det en trio i front, med Sebastian Langeveld, Zdenek Stybar og Greg Van Avermaet. På oppløpet var Van Avermaet sterkest, og tok sin første seier i et monument.

– Dette er det løpet jeg aldri har klart å vinne. Jeg var helt utslitt da vi kom inn på oppløpet, men sprinten gikk veldig bra. Jeg har ventet lenge på å få vinne et monument, og endelig skjedde det, sa Van Avermaet til arrangøren etter løpet.