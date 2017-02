Nordmennene lei VM-krangelen: – Vis folkeskikk!

Torsdag handlet alt om Fourcade, Anton Sjipulin og Aleksandr Loginov. At Tyskland tok mesterskapets først gull, og at Norge endte som nummer åtte, fikk knapt oppmerksomhet i Hochfilzen.

– Bare positivt at dette tok alt fokus vekk fra oss, sier landslagstrener Egil Kristiansen og ler.

Men den norske leiren syns ikke krangelen er morsom. Emil Hegle Svendsen sier han aldri har opplevd noe liknende.

– Det er forståelig at det er uenigheter, men det skygger over hovedgrunnen til at vi er her. Det er bra Fourcade tar et klart standpunkt mot doping, men men kan alltid diskutere om det han gjorde i går var den rette måten. Men han var vel så sint at han ikke tenkte over det selv heller, sier Svendsen til NRK.

«Dramaqueen»

Det hele begynte da Aleksandr Loginov falt i vekslingen torsdag etter at han og Fourcade kom nær hverandre. På den påfølgende blomsterseremonien forlot franskmannen pallen da russerne ikke ønsket å ta ham i hånden.

Krangelen fortsatte på pressekonferansen, og ble også hovedtema da Tyskland fikk sine gullmedaljer torsdag kveld.

– Jeg fikk med meg alt, jeg. Det var masse drama. Det var vel litt «dramaqueen»-takter over Fourcade. Uenighetene kan de diskutere internt, men når det deles ut gull, sølv og bronse må de vise folkeskikk, sier Tarjei Bø til NRK.

Tilstede på pressetreffet i sur, østerriksk vind fredag morgen var også veteranen Ole Einar Bjørndalen. Han omtaler det hele som «kaos».

– Mye kaos og mye temperament. Det var to som var i tottene på hverandre, og det kan skje, sier han til NRK.

Vil ikke ta parti

– Tar du parti med noen av dem?

– Nei, de er vel like udugelige begge to. Jeg vet ikke helt. Det er fantastiske skiskyttere som jeg har ekstremt stor respekt for. Og den vil alltid være der. Mitt forhold til dem endres ikke av dette her, sier Bjørndalen.

Johannes Thingnes Bø sier dette «er et sirkus han ikke vil bruke for mye energi på», men Morten Aa Djupvik, idrettssjef i skiskytterforbundet, innrømmer at krangelen ble tatt opp i den norske leiren.

– I går snakket vi om at vi må ha fokus på VM og det vi kan få gjort noe med, sier han.