Nordmenn tok ellevill verdensrekord – spilte tidenes lengste sjakkspill

De norske sjakkspillerne Askild Bryn og Odin Blikra Vea spilte lynsjakk i over 61 timer.

– Det føles kjempebra. Vi har jobbet med dette i månedsvis og forbredt oss lenge og samarbeidet godt. Det har vært krevende, men veldig glad for å ta denne rekorden, sier Bryn til NRK.

Det betyr at de har slått Tunde Onakoyas tidligere rekord, som var på 58 timer.

Det var lynsjakk som ble spilt i Stavanger, og det var de norske sjakkspillerne Askild Bryn og Odin Blikra Vea som møttes i det historiske sjakkspillet.

Nordmennene startet klokken 9 søndag morgen, og har med det altså holdt på i over to og et halvt døgn. Til sammen spilte de helke 383 partier.

Bryn og Vea er kjente som både sjakkeksperter og verter for podkasten «Sjakksnakk».

Rekorden ble tatt under et siste sjakkparti, og ble møtt av full jubel fra oppmøtte tilskuere da partiet var ferdig.

De ble også hyllet av den norske verdensstjerna Magnus Carlsen.

– Jeg hadde tvil om de skulle klare det, men de tok det veldig alvorlig og hadde gode forberedelser. Jeg vil si at jeg er veldig imponert over at de forsøkte å spille bra, sier Magnus Carlsen på Twitch-sendingen etter rekorden.

– Det siste partiet var ganske bra. Totalt sett var det ekstremt imponerende, sier han videre.

Bryn synes det er hyggelig å bli støttet av Carlsen.

– Magnus er en god venn av oss begge og en sjakkfan generelt, så jeg tror han har likt å se oss spille og han kan noen ganger gjøre narr av de dårligere trekkene vi gjør, sier Askild Bryn vist på spillplattformen Twitch