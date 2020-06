Leicester avga poeng

Det ble et tamt og målløst oppgjør i Premier League i kampen mellom Leicester og Brighton. Sistnevnte er nok mer fornøyd med uavgjort resultatet, til tross for at de bommet på straffe i første omgang. Laget ligger nå seks poeng foran Joshua King sitt Bournemouth på nedrykksplass. Leicester derimot kan ha åpnet opp for lagene bak som kjemper om mesterligaplass neste sesong. De ligger på tredjeplass, fire poeng foran Chelsea på fjerde og ni poeng foran Manchester United på femte, men med en kamp mer spilt.