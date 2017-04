Nordenskiöldsloppet går fra Jokkmokk til Kvikkjokk og tilbake igjen er ikke akkurat noe vanlig påskeskirenn. Med sine 220 kilometer er det verdens lengste.

Rennet har aner helt fra 1884, og ble arrangert i fjor for første gang på 132 år med samme lengde. Etter 11 timer i skisporet lørdag måtte det hele bli avgjort med et spurtoppgjør, og det var norske Andreas Nygaard som gikk først over målstreken.

– Dette er det sykeste jeg har vært med på, sa han like etter målgang.

Vant foran treningskamerat

Nygaard vant rennet med to fattige sekunder foran treningskamerat Øyvind Moen Fjeld.

– Rennet var helt absurd. Det er helt rått, og jeg er sinnssykt glad nå. Å kunne vinne verdens lengste skirenn er ganske kult, sier Nygaard.

– Jeg vet jeg har den beste spurten av oss to. Vi kjenner hverandre bra etter tusentalls treningstimer, fortsetter han.

VANT I FJOR: John Kristian Dahl. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Også i fjor var Øyvind Moen Fjeld nære seieren. Da var det John Kristian Dahl som vant, ett sekund foran Anders Aukland og nettopp Fjeld. Da brukte de åtte og en halv time.

Nordenskiöldsloppet ble for første gang arrangert av polarforskeren Adolf Erik Nordenskiöld i 1884. Noen kortere utgaver av rennet ble arrangert på 1980-tallet. Over 320 personer fra 18 land var påmeldt til årets langløp.

Flere av løperne er ventet å komme til mål først søndag morgen.