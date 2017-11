Nordmann toppscorer i Japan – spissmakkeren er 50 år

Du har utøvere som Ole Einar Bjørndalen, Noriaki Kasai – og Kazuyoshi Miura.

50-åringen skrev sin første proffkontrakt med Santos i 1986, og fra 1990-2000 scoret han 55 mål på 89 kamper for det japanske landslaget.

Fra Bodø til Yokohama

Nå spiller Miura med en leken nordmann i klubben Yokohama, som ligger i den japanske 2. divisjonen.

Abdurahim Laajab ble i helgen toppscorer i ligaen med 25 mål. Laget endte på en 10.-plass.

Ibba er en kjent spiller for dem som følger norsk fotball, og ved siden av en karriere i futsal, har han blant annet scoret 30 mål på 56 kamper for Bodø/Glimt.

I MÅLFORM: Abdurahim Laajab (her i Bodø/Glimt) imponerer i Japan for tiden. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Etter han dro til utlandet og den kinesiske klubben Hebei Zhongji FC har det vært stille rundt nordmannen, som nå skinner i Japan.

– Det går veldig bra for tiden. Nivået her er ganske bra, kanskje beste i Asia per dags dato og det beste laget her hadde nok slått de de beste lagene i Norge, så å være toppscorer her er jeg ganske fornøyd med.

Spissen er kjent for lekre tunneler og teknikk som kan få publikum til å juble, men tenker mest på lagets beste når han spiller i Japan.

– Det er alltid litt plass til show, men her handler fotball veldig mye om lagspill.

Frykter ikke konkurranse fra legenden

Han synes det er gøy å ha Kazuyoshi Miura på laget og omtaler han som en legende.

– Han er stor her i Japan og et forbilde for mange unge spillere i. Han elsker å trene og holde seg i form. Han er bra teknisk og «tørst» som alle japanere.

Han frykter ikke 50-åringen skal ta plassen hans på laget.

– Jeg vet jeg starter når jeg er frisk og klar. Han spilte i starten av sesongen, men har slitt en del med skader den siste tiden.

LEGENDE: Kazuyoshi Miura har hatt en imponerende karriere. Foto: Toru Hanai / Reuters

– Burde spilt for Norge

Ibba mener han er i så god form at han burde vært aktuell for det norske landslaget.

– Jeg hadde nok ikke gjort meg bort om jeg hadde fått muligheten. Jeg tror jeg og Joshua King hadde passet veldig bra sammen på topp med meg som kan holde på ballen og gå i duellene, mens King løper rundt meg og scorer.

Han tror Norge hadde trengt en spillertype som han på laget.

– Jeg er en type spiller som kan gjøre mye på egenhånd og det har dem ikke så mye av på landslaget. Jeg har 90 kilo muskler og kunne gitt litt juling til stopperne.