Nordmann har fått ryddejobben i IBU

– Jeg tror organisasjonen har et utviklingspotensial i forhold til hvordan det har vært. Det er førsteinntrykket mitt, sier Alf Koksvik til NRK om IBU.

Onsdag ble han ansatt som ny midlertidig generalsekretær i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Jobben skal han ha frem til IBU har avholdt sin ekstraordinære kongress i september i år.

Det har fortsatt å storme rundt IBU den siste tiden. I slutten av januar valgte fungerende generalsekretær Martin Kuchenmeister og tre andre ansatte å si opp. Kuchenmeister beskrev da miljøet internt i organisasjonen som dårlig.

ANSATT: Alf Koksvik har en fortid som generalsekeretær i Norges skiskytterforbund fra 2000 til 2008. Han hadde også rollen som sportssjef. Foto: Det internasjonale skiskytterforbundet

– Det er klart at det ikke er heldig, sier Koksvik om bråket som har preget IBU den siste tiden.

– Jeg må skaffe meg en oversikt over situasjonen og hvordan ting er, og så må vi begynne med én ting om gangen og få det til å rulle så godt som mulig, fortsetter Koksvik.

– Jeg kan ikke bruke for mye tid på det som har skjedd. Jeg har vært ute av internasjonal skiskyting i 10 år, så jeg må bare komme inn med det jeg har med meg og se fremover.

Den siste tidens uro kommer i tillegg til en pågående politietterforskning av tidligere IBU-president Anders Bessberg og tidligere generalsekretær Nicole Resch. Besseberg og Resch etterforskes for korrupsjon, doping og bedrageri.

Varsler gjennomgang

Koksvik skal frem mot den ekstraordinære kongressen bistå styret i IBU i arbeidet med en strategisk plan for fremtiden. I tillegg varsler han en gjennomgang av hvordan IBU er organisert.

– Jeg vil se på hvordan internasjonal skiskyting bør være organisert for fremtiden – hva som er den beste måten å drive en sånn organisasjon på, forteller Koksvik til NRK.

– Jeg ønsker å snakke mye med folk som er ansatt her og som er i miljøet ellers, både trenere, ledere og andre i miljøet, slik at vi kan få et best mulig grunnlag for å lage en best mulig organisasjon, sier Koksvik.

Har ikke tatt stilling til mulig forlengelse

Koksvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil fortsette i jobben som generalsekretær etter den ekstraordinære kongressen, dersom han skulle få tilbud om det.

– Nå har jeg et helt klart mandat frem til den kongressen er over, og det er det jeg fokuserer på, sier Koksvik.