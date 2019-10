Forbund med skryt etter orienteringsjukset: – Hårreisande

Først vart dei kinesiske orienteringsløparane i militær-VM i Kina diska etter å ha juksa til seg sigeren. No går det internasjonale militære idrettsforbundet (CISM) ut og skryt av arrangøren og nektar for at det har vore nokon skandale.