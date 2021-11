Nordiske fotballforbund med felles brev til Fifa – nå krever de handling

I et brev NRK har fått tilgang til, signert av ledende personer i fotballforbundene fra Danmark, Sverige, Island, Finland og Færøyene, kommer forbundene med klar beskjed til Fifa etter arrestasjonene av to NRK-journalister i Qatar søndag kveld.

I brevet, som er sendt til FIFAs generalsekretær Fatma Samoura, heter det blant annet:

«Denne våren, gjennom et par formelle brev til deg, har de nordiske forbundene gjort deg oppmerksom på utviklingen i Qatar når det gjelder menneskerettigheter for gjestearbeiderne der og bekymringer når det gjelder pressefrihet i Qatar. I ditt svar på våre brev, har du lagt vekt på at pressefrihet er en nøkkel for de som organiserer VM.

Dette løftet om pressefrihet virker hult når virkeligheten viser at journalister blir anholdt i Qatar. Det er derfor vi gir vår fulle støtte til våre norske venner og kolleger, og vi stoler på at du og Fifa gjør det som må til for å leve opp til løftet om å respektere de grunnleggende og universelle menneskerettighetene».

– Totalt uakseptabelt

Ari Lahti, fotballpresident i Finland, sier til NRK at de reagerte sterkt da de fikk høre om det som hadde skjedd i VM-landet.

– Vi mener det er totalt uakseptabelt. Slik jeg har forstått det, fikk de ikke engang beskjed om hvorfor de ble arrestert. Vi mener det er totalt uakseptabelt, sier Lahti.

Han forteller at Finland ikke var i tvil om at de skulle stille seg bak brevet.

– Vi hadde håpet Fifa skulle reagere sterkere. I brevet gjør vi det klart at vi ikke mener dette står i stil med de beskjedene vi tidligere har fått fra Fifa, de må være strengere og kreve flere svar fra qatarske myndigheter. Forhåpentligvis gjør de dette, sier han.

Håkan Sjöstrand, som er generalsekretær i Sveriges fotballforbund, er blant dem som har signert brevet.

Han er rystet av at VM-landet har gått til det skrittet å pågripe journalister.

– Det er uakseptabelt. Respekt for menneskerettigheter så vel som presse og ytringsfrihet er hjørnesteiner i et demokratisk samfunn. At du som journalist ikke skal kunne gjøre jobben din uten å risikere å bli arrestert og få tatt vare på arbeidsredskapene dine, er under enhver kritikk, sier han til NRK.

Dette brevet er sendt til Fifa. Foto: Egil Sande

– Uakseptabelt – uansett grunn

Han mener det er lite som kan forsvare å gå til dette skrittet mot journalister som er i landet for å dekke forholdene kort tid før VM.

– Uavhengig av hvilke tillatelser journalistene hadde, er det uakseptabelt for meg å anholde journalister i 32 timer og ta arbeidsredskapene deres. Gitt den store interessen som finnes rundt fotball generelt og VM spesifikt, er det viktig å ivareta journalisters mulighet til å rapportere fra mesterskap både når det gjelder fotballen i seg selv og det som skjer rundt den, sier han.

Jakob Jensen, som er generalsekretær i det danske fotballforbundet (DBU), kaller også arrestasjonene for uakseptable.

Under et intervju med NRK i København fredag formiddag, er han klar på at uansett hva som lå til grunn for arrestasjonen, er det en overreaksjon fra Qatar å gå til et slikt skritt.

Nå forventer han at Fifa tar grep.

– Det er derfor vi har skrevet brev til Fifa, for å minne dem på hva som er sagt om pressefrihet, sier Jensen til NRK.

Han sier han noterer seg at det er en debatt mellom de norske journalistene, som sier de hadde fått tillatelse til å filme, og Fifa og Qatar som sier at de ikke hadde det.

– Det kan jeg ikke gjøre meg til dommer over, jeg vet ikke hva som har foregått. Men hvis man har filmet på privat eiendom, er det uvanlig å holde noen arrestert i over 30 timer og konfiskere telefon og kamerautstyr. Uansett hva som har foregått er det helt uakseptabelt, sier han.

Planlegger Qatar-besøk

Fotballpresidenten i Finland mener alle nordiske nasjoner har hatt et veldig godt forhold til både Fifa og qatarske myndigheter over en periode nå, og håper det fortsetter til tross for den siste tidens utvikling.

– Vi planlegger jo et besøk til Qatar om to uker. Når en av våre egne, en av de nordiske medlemmene av pressen, blir behandlet på en måte som ikke stemmer overens med de løftene vi har fått (om pressefrihet) på forhånd, forventer vi at Fifa legger press på Qatar når det gjelder menneskerettigheter. Jeg holdt en tale på Fifa-kongressen i mai, og på vegne av alle nordiske nasjoner påpekte jeg at grunnen til at vi er bekymret for menneskerettighetssituasjonen, er at vi bryr oss om slike ting her i Norden. Dette er viktig for samfunnet vårt og måten vi ser på verden. Det handler ikke om at vi er mot Qatar, men at det er viktig for oss at alle respekterer menneskerettigheter, sier Lahti.

– Qatar-besøket revurderes av NFF, sikre på at dere skal reise?

– Dette er min personlige mening, men måten vi har valgt å legge oss på en dialoglinje når det gjelder qatarske myndigheter og Fifa. Den dialogen har vi hatt i fem år nå, og vi er klare på at vi ikke tror på boikott som virkemiddel. Jeg føler sterkt at vi bør fortsette på denne måten, være samarbeidsvillige og jobbe sammen med Fifa og Qatar for å få orden på ting, mener han.