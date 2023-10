– Ja, det er planen, opplyser Gilje Nordås til TV 2.

Torsdag skrev Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen følgende i en kronikk i VG: «Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse.»

Fredag bekreftet Sørvest politidistrikt overfor NRK at de skal vurdere anklagene: «På bakgrunn av de opplysningene som kom fram gjennom media i går, er det naturlig for politiet å undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning».

Gjert Ingebrigtsen har både torsdag og fredag tatt avstand fra anklagene via sin advokat John Christian Elde: «Det at politiet undersøker om det er grunnlag for å etterforske er ikke det samme som at det er åpnet en straffesak mot min klient. Han er verken mistenkt eller siktet for noe straffbart forhold.»

Avventer endelig kommentar

Mellom barken og veden står Narve Gilje Nordås, som fortsatt trenes av Gjert Ingebrigtsen. TV 2 møtte Nordås på Sola fredag ettermiddag, og da bekrefter han altså at planen er å fortsette med Ingebrigtsen som trener.

– Uansett hva som kommer fram? spør TV 2.

– Vi får se, jeg venter med å komme en endelig kommentar før alle fakta kommer på bordet. Hovedplanen er å fortsette, sånn ting ser ut, svarer friidrettsprofilen til kanalen.

Så bekrefter han at han har snakket med Gjert Ingebrigtsen om anklagene fra sønnene.

– Det er klart det er tøft for han og, men det ser ut som han skal komme seg gjennom det, sier Nordås.

EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Rodal: – Vil få reaksjoner

– Han gjør det ikke enkelt for seg selv med å ta det valget, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, og utdyper:

– Han vil få reaksjoner. I den polariserende debatten med folk som ytrer seg for eller imot i sosiale medier i kvasse ordlag, så må han stå i det. Ved å ta dette valget så vil han nok ikke bli perlevenn med Jakob, Henrik og Fillip. Når han nok en gang velger Gjert sin side, så brenner han den muligheten til sine løpskolleger.

NRK har spurt Ingebrigtsen-brødrenes pressekontakt Espen Skoland om hvordan de reagerer på at Nordås vil fortsette med Gjert Ingebrigtsen som trener til tross for voldsanklagene, men har foreløpig ikke fått svar.

Nektet akkreditering

NRK har også vært i kontakt med sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund, som ikke vil kommentere Nordås-uttalelsen om at planen er å fortsette med Ingebrigtsen som trener.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier Slokvik.

Samarbeidet mellom Nordås og Ingebrigtsen har ført til gnisninger i landslaget de siste to sesongene. Norges Friidrettsforbund nektet Ingebrigtsen akkreditering til sommerens VM i Budapest, og har også gitt beskjed om at han er uønsket i både innendørs-VM og EM i 2024.

Dette er en beslutning både Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås har reagert på. Ingebrigtsen har engasjert advokat John Christian Elden, og skal ha et møte med friidrettsforbundet onsdag til uka.

Lørdag skal Nordås løpe Hytteplanmila.