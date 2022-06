Nordås slet seg til åttendeplass

Hynne på åttendeplass i Stockholm

Hedda Hynne endte på 8. plass på 800 meter i Diamond League-stevnet i Stockholm. Hynne kom i mål på tiden 2:02.09, et stykke bak teten. Hun ble hektet av da løpet skulle avgjøres, og avslører at hun har slitt med sykdom den siste tiden.

– Jeg ble kraftig forkjølet etter Bislett. Jeg har testet meg hver dag, og vi er sansynligvis utenfor risikoen for covid, så da tenkte vi det var greit å løpe her, sier hun til NRK.

– Det er ikke så veldig lurt å ligge på sofaen i elleve dager før et hardt løp, men jeg visste det var en risiko for det. Jeg føler bare at jeg er litt utenfor hele løpet. Det føles bare sykt slitsomt, sier Hynne.

Mary Moraa vant foran Keely Hodgkinson og Catriona Bisset.