Nordås sesongåpnet med personlig rekord

Rabi satte ny norsk rekord

Under det 5 kilometerlange gateløpet Monaco Run, i nettopp Monaco, viste norske Abdullahi Dahir Rabi seg i storform.

20-åringen ledet løpet lenge, men ble spurtet forbi på slutten av franske Yann Schrub.

Det har vært litt forvirring rundt vinnertiden, men ifølge resultatlista til arrangøren løp Rabi inn til en imponerende andreplass på tiden 13.24.

Det er ny norsk rekord for 5 kilometer gateløp. Rabi slår Narve Gilje Nordås sin gamle rekord fra Urban Trail de'Lille på 13.26 med to sekunder.

En fenomenal opptur for Rabi, etter et tungt fjorår. 20-åringen slet lenge etter at han kollapset under EM i terrengløp i desember 2022.

– Dette er et tegn på at Rabi har fått kroppen i vater igjen etter trøblete år i fjor. Det er svært gledelig å se han tilbake på dette nivået, sier NRKs sportskommentator Jann Post.

Post mener Rabi har egenskapene som skal til for å bli en meget god løper:

– Det gjelder bare å få god kontinuitet i treningen. Nå kan han melde seg på i kampen om en EM-plass til sommeren.