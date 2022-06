– Jeg var litt overrasket, jeg skal innrømme det. Jeg var helt sikker på Bislett at alt håp var ute siden jeg ikke tok kravet, sier Narve Gilje Nordås.

Han møter NRK ved utøverhotellet i Stockholm rett etter at VM-bekreftelsen kom torsdag morgen. I kveld løper han 3000 meter under Diamond League-stevnet i den svenske hovedstaden.

VM-KLAR: Narve Gilje Nordås løper 3000 meter i Stockholm under Diamond League-stevnet torsdag. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Neste uke reiser han til USA for å gjøre de siste forberedelsene til mesterskapet i Eugene, der han har fått rankingplass på 5000 meter. Nordås kapret også en plass til sommer-OL i Tokyo via rankingsystemet, men ble bare nummer 12 i forsøket.

– Er jo en hykler

Etter løpet var Gjert Ingebrigtsens elev tydelig på at han ikke ønsket å dra til mesterskap uten å ha tatt kravet og ha noe å gjøre der igjen. Nå er tonen en litt annen.

– Jeg er jo en hykler, som jeg har sagt selv. Hvis man er kvalifisert så er man kvalifisert. Tingen er at jeg tror alltid at jeg er bedre enn jeg klarer å prestere på banen.

TRENER OG ELEV: Gjert Ingebrigtsen blir ikke med til VM som akkreditert trener for Nordås. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Angrer du på at du sa det?

– Ikke nødvendigvis. Selv om jeg ikke har tatt kravet, så føler jeg at jeg har det inne. Jeg har tatt steg i forhold til i fjor, og det er det viktigste. Samtidig bør jeg kanskje passe meg for å uttale meg så bastant i fremtiden, svarer 23-åringen.

Etter at Nordås løp inn til personlig rekord, drøye to sekunder bak VM-kravet, under Bislett Games, kom Filip Ingebrigtsen med et lite stikk da VG spurte om han hadde medfølelse for sin tidligere treningspartner.

– Man gidder ikke dra til mesterskap som turist. Det tror jeg ikke han vil heller, sa han til VG.

Disse 22 utøverne er klare for VM i friidrett Ekspandér faktaboks Kvinner: Elisabeth Slettum, Skjalg (200 m og 4 x 400 m stafett) Hedda Hynne, Tjalve (800 m) Karoline Bjerkeli Grøvdal, Tjalve (5000 m) Amalie Iuel, Tjalve (400 m hekk og 4 x 400 m stafett) Line Kloster, Vidar (400 m hekk og 4 x 400 m stafett) Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg (slegge) Linn Oppegaard, Moss (4 x 400 m stafett) Astri Ayo Lakeri Ertzgaard, Tjalve (4 x 400 m stafett) Menn: Ferdinand Kvan Edman, Tjalve (1500 m) Filip Ingebrigtsen, Sandnes (1500 m) Jakob Ingebrigtsen, Sandnes (1500 m og 5000 m) Narve Gilje Nordås, Sandnes (5000 m) Karsten Warholm, Dimna (400 m hekk) Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa (3000 m hinder) Tom Erling Kårbø, Stord (3000 m hinder) Sondre Guttormsen, Vidar (stav) Simen Guttormsen, Vidar (stav) Pål Haugen Lillefosse, Fana (stav) Marcus Thomsen, Norna-Salhus (kule) Eivind Henriksen, Tjalve (slegge) Thomas Mardal, Gloppen (slegge) Sander Aae Skotheim, Tjalve (tikamp) VM går i Eugene, Oregon fra 15. - 24. juli og vises på NRK.

Ikke turist

Det mener Nordås han ikke er.

– Det spørs hvordan man definerer turist. Er det basert på de resultatene man presterer, eller basert på de forberedelsene man gjør? Hvis det er basert på det sistnevnte, så er jeg ikke i nærheten av turist. Da er det flere i det VM-et som er hakket mer turist enn meg for å si det sånn, sier han.

Planen er nå å ta forsøket «som et vanlig løp» fremfor å stresse med tid eller plassering. Hvis det blir et mer taktisk løp, mener Nordås han har en reell sjanse på finaleplass.

– Jeg håper egentlig på samme type løp som i OL i fjor. Bare at jeg ikke springer som en idiot som jeg gjorde da, hvor jeg slipper opp og kaver og jager, ligger på halen der, og springer et trekkspill-løp, beskriver han, og påpeker at klimaet i Oregon bør passe ham bedre.

HETT OG TUNGT: Narve Gilje Nordås fikk ingen god opplevelse i OL-forsøket på 5000 meter i fjor sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

– Er du bedre nå enn i OL i fjor?

– Absolutt. Jeg følte meg forferdelig der, så det skal ikke så mye til, bekrefter han og flirer.

Ekspert-tro

NRKs ekspert Vebjørn Rodal mener Nordås gjør rett i å endre mening.

– Han er i kategorien ung og lovende, og relativt fersk som løper på internasjonalt nivå. Jeg har en sterk følelse av at vi ikke har sett maksnivået hans ennå, sier den olympiske mesteren på 800 meter.

Rodal påpeker at 5000-meteren på Bislett var feildisponert og at Nordås har et større potensial.

– Han er absolutt en finalekandidat om løpet blir riktig, for han er en ganske sterk i avslutningen, sier NRK-eksperten.

– Så du mener ikke at han reiser som turist?

– Jeg er imot turister i VM og OL, der skal man verne om nivået, synes jeg. Så det synes jeg ikke han er, om han får ting til å klaffe i forberedelsene. Han må gjøre ting riktig, ikke koke over og være smart.