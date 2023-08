– Det har vært et enormt trykk, og ikke minst spørsmål i pressesonen, det tar litt tid å komme gjennom. Folk stiller spørsmål. Det er umulig å stenge ute, du har en telefon og leser nyheter. Det første som møter deg hver morgen er deg selv og dine uttalelser, og uttalelser fra den andre fronten, sier Nordås til NRK og fortsetter:

– Det begynte ikke i det vi kom til VM, det begynte to uker før. Det har vært et enormt trykk. Jeg har klart å stenge det ute, men på et tidspunkt sier det stopp, og det gjorde det i dag.

Onsdag løp han inn til bronsemedalje på 1500 meter, søndag ble det «bare» en 14. plass på 5000-meteren. Selv gir han mesterskapet terningkast seks, da medalje var målet, men han ser at ting kunne vært løst bedre.

– Angrer

For det har ikke bare vært det sportslige som har vært i fokus under verdensmesterskapet i Budapest. Det har også vært en ulming mellom «Team Nordås» og «Team Ingebrigtsen».

– Det er klart at man vil alltid ha selvinnsikt og selverkjennelse. Kanskje har man sagt for mye, men det jeg har sagt står jeg inne for. I etterkant burde man gjerne holdt litt mer kjeft, da hadde man fått litt mindre trykk og oppmerksomhet. Det er ikke noe jeg ikke kan stå inne for, men samtidig angrer du på at du har snakket så mye, svarer Nordås på spørsmål om det er noe han angrer på at han har sagt selv.

Etter semifinalene på 1500 meter kom Nordås med et syrlig stikk i retning Jakob Ingebrigtsen da han kalte de to for «to bestevenner på tur».

Der hvor Nordås gikk tom i finalen på 5000 meter, klinte Jakob Ingebrigtsen til og forsvaret VM-gullet fra fjorårets VM.

GULL: Jakob Ingebrigtsen løp inn til, og forsvarte VM-gullet på 5000 meter i Budapest. Foto: Denes Erdos / AP

– Det er utrolig stort. Men jeg føler meg ikke helt bra. Skulle jeg ha sjanse til å vinne i dag, så måtte jeg gjøre et bedre løp enn de andre. Det hjalp ikke å springe på styrkene sine, som i fjor, oppsummerte Ingebrigtsen overfor NRK.

På spørsmål om utenomsportslig støy, rett etter løpet, hadde han følgende å si:

– Nei, det... Det har jeg ikke fått med meg.

Noen minutter senere, i pressesonen, var også han mer villig til å snakke om støyen rundt ham i mesterskapet.

– Jeg tror det er ganske tydelig at jeg har hatt et enormt bra lag rundt meg som åpenbart har tatt mye av støyten. Jeg har stort sett fokusert på meg selv og vært i min egen boble. Det som er litt gøy, når du ikke gjør det bra, så er du en jævla idiot. Når det går bra, så er du enormt sterkt psykisk som klarer å kun fokusere på deg selv i en slik situasjon. Det er litt morsomt det, sier han til et samlet pressekorps.

Takker kjæresten

Overfor NRK utdyper han hva blant annet samboeren Elisabeth Asserson har betydd for ham.

– Elisabeth er den viktigste personen i livet mitt. Hun er flink til alt jeg er dårlig til, forteller Ingebrigtsen.

DUO: Jakob Ingebrigtsen takker samboeren Elisabeth Asserson. Her avbildet under VM i fjor. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– Hva da?

– Nei, det vet jeg jo ikke, for jeg har jo ingen anelse om sånt. Men det funker jo ekstremt bra.

Men selv om han ikke kan sette ord på akkurat hva, er han klar på én ting: Det hadde ikke gått uten henne.

– Nei, det er mye som ikke hadde gått uten henne. Hun er en inspirasjon i livet mitt. Hun var der i fjor også da jeg var litt i samme situasjon, uten at det var sammenlignbart, forteller gullvinneren.

Betent

Ulmingen mellom de to leirene startet allerede før mesterskapet. Da ble det mange overskrifter da Nordås' trener, Gjert Ingebrigtsen, ikke fikk trenerakkreditering av Det norske friidrettsforbundet.

«En totalvurdering», var svaret fra sportssjef Erlend Slokvik på hvorfor Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering til VM.

Det førte til at Nordås valgte å bo utenfor Norges VM-hotell, for å bo sammen med treneren og treningspartneren Per Svela. Gjert Ingebrigtsen trente i en årrekke Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen, men samarbeidet ble avsluttet tidlig i 2022.

Toppen ble foreløpig nådd etter forsøket på 5000 meter. Da fyrte storebror Henrik Ingebrigtsen løs. Blant annet kalte han Gilje Nordås for respektløs og hintet om at alt oppstyret kan ha vært utslagsgivende for at det «bare» ble sølv på 1500 meter for lillebroren.