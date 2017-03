– Jeg blir veldig overrasket hvis Norge ikke blir bedre under Lagerbäck. Jeg er forberedt på å se Norge forbedre seg, men for vår del håper jeg ikke det starter i morgen, sier Michael O'Neill om Norges ferske landslagssjef.

Søndag kveld møter de norske fotballgutta Nord-Irland i det som blir en nøkkelkamp hvis Norge skal ha noen som helst mulighet til å komme seg til VM i Russland i 2018.

Norge står med fattige tre poeng etter fire kamper i gruppe C, og ligger på en 5.-plass. Bare San Marino har færre poeng.

Søndagens kamp blir også Lars Lagerbäcks debut som landslagssjef. Nord-Irlands trener Michael O'Neill er full av lovord om svensken, og tror han kan bli redningen for norsk landslagsfotball.

IMPONERER: Nord-Irlands trener tror Lagerbäck kan snu opp ned på Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Han er en legende i svensk fotball. Han beviste med Island at han kan dra til en liten nasjon og få resultater. Det viser hvor gode ferdigheter han har som trener, sier han.

Og O'Neill vet hva han snakker om. Da han tok over som landslagssjef for Nord-Irland i 2011 lå laget på 129.-plass på FIFA-rankingen. Nå er de ranket som nummer 35.

– Vi måtte skape tro på oss selv, men dette er noe som tar tid. Nå er vi et lag som vet hvordan vi skal vinne kamper, og vi vet hvordan vi skal være vanskelige å slå.

Nord-Irland er nummer to i gruppe C, fem poeng bak suverene Tyskland.

– Hvis vi vinner blir det sju poeng mellom oss og Norge, og da blir det vanskelig for dem å ta oss igjen, mener O'Neill.

«Britisk» kamp

– Jeg tror Norge er et bedre lag enn resultatene tilsier. Vi har like stor respekt for Norge som vi har for Tyskland, sier O'Neill.

Han tror kampen søndag kveld blir tøff, og at det ikke nødvendigvis er det laget som er best taktisk som vinner. Han tror det avgjørende i kvalifiseringskampen kommer til å være vilje.

– Jeg tror det vil bli en vanskelig, tøff og kamp med «britisk» spillestil. De har en del spillere Storbritannia, så noen av spillerne kjenner vi, fortsetter han.

Frykter Joshua King

FRYKTER KING: Kaptein Steven Davis frykter formsterke Joshua King. Foto: Paul Childs / Reuters

Nord-Irlands kaptein, Steven Davis, spår også en tøff kamp. Den nordmannen han frykter mest er Joshua King, som bøtter inn mål i Premier League om dagen.

– King er i god form i Premier League nå, det ser vi hver uke. Det er en viktig kamp for Norge, så det kommer til å bli tøft, sier han.

– De har en ny trener, og de har sikkert lyst til å vise seg frem for han i den første kampen, så det blir vanskelig. Jeg tror Norge er bedre enn det som står på papiret.