Nord-Irland reagerte på dommervalg: – Ikke passende

Landslagssjefen sendte flere stikk under pressekonferansen, hvor han samtidig understrekte at det ikke var dommerne som avgjorde kampen.

Det var finske Lina Lehtovaara som var hoveddommer.

– Den nordiske dommeren, som var involvert i en kamp med et nordisk lag, ga straffe. Jeg vil ikke si at det skjedde fordi akkurat hun var dommeren. Men jeg sier at statistikken var der, og det gjorde det veldig vanskelig for henne å dømme kampen, sa Shiels før han raskt la til at de fleste dommere ville blåst straffespark før Norges 3-0-scoring.

– Ikke passende

Ifølge TV 2 uttrykte Shields misnøye overfor en Uefa-delegat allerede i spillertunnelen etter kampen.

– Uefa er veldig presise, de forteller deg hva du skal gjøre og er veldig eksakte. Jeg synes de (Uefa, journ.anm.) gjør en feil her, sa Shiels.

Senere på pressekonferansen ble han spurt om å utdype misnøyen.

– Jeg synes ikke det er passende. Jeg skylder ikke på henne (dommeren) for at vi tapte. Jeg tror ikke vi bør snakke mer om det. Jeg snakker bare til dere som mennesker. Dere er mennesker med samme type følelser. Det er ikke noen stor ting, bare en passerende kommentar. Ikke bry dere om det, OK?

– Hva skal jeg tenke?

Norges landslagssjef Martin Sjögren påpekte at han synes dommeren leverte en god kamp.

– Hva skal jeg tenke om dette? Jeg synes dommeren var bra, sa Sjögren, og påpekte at det ikke var dommeren som avgjorde kampen.

Shiels har vært krass i kommentarene på pressekonferanser før. Etter 5-0-tapet mot England i april tidligere i år, hevdet han at målene ofte kommer etter hverandre i kvinnefotball fordi kvinner er mer følsomme enn menn. Han beklaget senere uttalelsen.