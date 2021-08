Nora Mørk: – Jeg føler jeg enten blir elsket eller hatet

Nora Mørk er gjerne den siste spilleren som står igjen i pressesonen etter hver kamp, i hvert mesterskap. OL i Tokyo er på ingen måte noe unntak.

Og det er jo ikke så rart. For Mørk har lenge vært en av verdens beste håndballspillere, kanskje den aller beste, og med suksessen følger oppmerksomhet og forventninger.

Både på godt og vondt.

– Jeg føler jeg enten blir elsket eller hatet. Men sånn er det å spille på det norske landslaget, og det har jeg gjort i noen år nå.

PÅ PODIET: Mørk på pressekonferanse før åpningskampen i OL i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er tøft

Nora Mørk har tidvis herjet i Tokyo, og i tillegg til et drøss av målgivende pasninger gjør 34 nettkjenninger henne til soleklar norsk toppscorer.

Men selv om man skal lete godt for å finne noe «å ta henne på» så langt i OL, er hun forberedt på at det fort kan snu.

– Jeg er kanskje blant dem som presterer jevnt og trutt, men jeg kan fint bli «slakta» hvis jeg ikke gjør det bra. Og det er tøft, fordi man blir vurdert hele tiden, forteller hun.

VIKTIG: Nora Mørk står gjerne bak mange av målene til Norge i løpet av en kamp. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Unngår å lese aviser

Når Mørk en sjelden gang har en dårlig dag på håndballbanen, prøver hun å unngå å lese aviser etterpå. Hun vet sannsynligvis hva som står der uansett.

– Det er ikke noe vanskelig å få med seg hva som skal stå i avisen dagen etter når man går gjennom pressesonen etter kamp. Det er ganske lett å skjønne hva journalistene har tenkt til å skrive, sier hun.

Etter elleve år på det norske landslaget har det tross alt blitt noen intervjuer.

Trøkket har hun blitt vant til, særlig rundt mesterskap, og media er en del av jobben. Likevel prøver hun å bruke minst mulig energi på alt som skjer utenfor håndballbanen.

– Misforstå meg rett, jeg er nok den som er mest kritisk. Men jeg føler kanskje jeg kan faget bedre enn journalistene, så om jeg blir kritisert tar jeg det med en klype salt, hvis jeg vet at jeg har gjort en del bra ting også.

– Så du ler litt av oss i media og ekspertenes vurderinger noen ganger?

– Ja, eller, jeg har jo veldig respekt for at det er jobben deres å stille spørsmål, men det hadde vært verre hvis Thorir (Hergeirsson) var veldig kritisk eller hadde veldig mye jeg skulle rette på, sier Mørk.

LYDHØR: Når landslagssjefen instruerer, lytter Nora Mørk nøye. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Mas» under EM

Noen ganger klarer hun riktignok ikke la være å bli påvirket. Som under EM i desember, da Norge ble europamestre.

Hun ble ikke direkte irritert, men mer oppgitt over det hun oppfattet som «mas om at hun ikke skjøt fra distanse». Selv var Mørk godt fornøyd med hvordan hun hadde prestert i mesterskapet.

– Man legger seg opp i at «hun ikke skyter i lenger». Så har folk glemt at det har kommet mange spillere inn som skyter mye og scorer mye mål, og da er det ikke vits for meg å skyte fra distanse hvis jeg kan score fra seksmeter. Det er jo det samme om det er jeg som scorer fra nimeter, eller noen andre som gjør det, så lenge vi scorer, sier høyrebacken.

Klar for revansje

Bare så det er klart: det er ingen tvil om at den største kritikeren er henne selv.

For eksempel irriterer hun seg fremdeles over en straffebom i åpningskampen mot Sør-Korea. En kamp der Norge for øvrig vant med tolv mål.

– En viktig oppgave er å klare å legge det bak seg så fort som mulig. Et brent skudd er historie, det er gjort. Så gjelder det å tenke hva man kan gjøre for å sette den i mål neste gang. Det jobber Nora med, og vi skal hjelpe henne med det, sier landslagssjef Hergeirsson.

KNUST: Nora Mørk og lagvenninne klarte ikke å holde tårene tilbake da de røyk ut av OL i semifinalen mot Russland i 2016. Foto: Erik Johansen / NTB

Men er det én kamp hun ikke klarer å legge bak seg, så er det semifinaletapet for Russland i OL i Rio.

– Jeg har aldri sett den kampen igjen, men den har spilt i bakhodet i mange år, forteller Mørk.

Nå, fem år senere, får hun og de norske håndballjentene muligheten til å ta revansje, og til endelig å legge Rio-skuffelsen bak seg. For på fredag venter nettopp russerne i OL-semifinalen.

Og selv om det er en beinhard motstander, er det den perfekte motstanderen for Nora Mørk.

– Den semifinale har jeg ventet på i fem år. Det er mulig det skjer igjen, men fy fader, det skal bli godt å gjøre det en gang til, sier hun og fortsetter:

– De skal ut. Nå er det på tide.