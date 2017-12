Mørk endte til slutt opp med 11 scoringer. Hun ble også kåret til kampens beste av en jury i hallen.

Landslagssjef Hergeirsson var imidlertid ikke bare fornøyd med det Mørk presterte på banen mot Spania.

– Nora Mørk var god når hun sluttet å kaste bort baller, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson, som dermed også sendte et lite stikk til toppscoreren.

– Hun hadde seks feilpasninger i første omgang også, kommenterte han overfor TV 2.

NRKs ekspertkommentator Geir Oustorp mener på sin side at landslagsspilleren var i en egen klasse mot Spania.

– Hun spiller i en annen liga enn de andre utpå her, sa han under NRK Sports radiosending.

– Det ble en del straffekast i dag. Jeg er ikke vond å be, jeg elsker å score mål, sa Mørk etter kampen.

– Det var blanda drops. Heldigvis var det mer bra enn dårlig, legger hun til.

IKKE BARE FORNØYD: Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det kjennes veldig deilig

Etter det litt sure tapet for Sverige lørdag ble det sagt at Norge trengte en vekker for å heve seg til cupspillet.

Spania, som normalt er en overkommelig motstander for Norge, skapte imidlertid mer trøbbel for Norge enn forventet.

– Det er veldig vanskelig å spille mot Spania, de har fått en del nye spillere som spiller annerledes enn vi er vant til. Men kampen i dag er godkjent, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson, som er spesielt fornøyd med forsvaret.

– Det kjennes veldig deilig. En åttedelsfinale er en av de verste finalene man kan ryke i, sier Hergeirsson.

Møter Russland

I kvartfinalen er det nå klart at Norge møter selveste Russland.

Russerne slo ut Norge i OL-semifinalen for snart halvannet år siden, og var det laget Norge helst ikke skulle møte tidlig i mesterskapet.

Trøsten for Norges del får være at de russiske jentene viste klare svakhetstegn i sin åttedelsfinale. Kampen mot Sør-Korea endte til slutt 36–35 etter ekstraomganger.

– Russland har et av verdens beste lag. Det blir en tøff oppgave, men den er overkommelig, sier Hergeirsson.

Stine Bredal Oftedal leverte en god kamp mot Spania. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stor kamp av Mørk og Lunde

Norge fikk en drømmeåpning på åttedelsfinalen mandag.

Allerede etter 20 minutter ledet det norske laget 11–6 over sine spanske motstandere. Laget mistet likevel noe av grepet om kampen utover i 1. omgang, og spanjolene greide dermed å hente inn noe av forspranget til pause.

– Det er egentlig vår egen feil. Det var ikke bra nok, rett og slett, kommenterer Nora Mørk.

Lagene gikk til pause på stillingen 10–13.

Utover i 2. omgang åpnet det seg imidlertid rom i det spanske forsvaret, som ikke lenger greide å stå imot scoringsmaskinen Nora Mørk.

Målvakt Katrine Lunde spilte fra start denne gangen, og takket Thorir Hergeirsson for tilliten ved å levere nok en solid kamp. Hun hadde opp mot 50 i redningsprosent før pause.