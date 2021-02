Nora Mørk oppløst i tårer etter smell: – Det så ikke bra ut

Håndballstjernen kolliderte tilsynelatende med en motspiller og tok seg til kneet før hun haltet av banen ettmålstapet mot Rostov-Don i Ungarn. TV-bildene viste en misfornøyd Mørk riste på hodet, puste tungt og gråte voldsomt på benken i sluttminuttene av kampen.

Flere personer prøvde å trøste landslagsprofilen, men hun var oppløst i tårer.

Til TV 2 sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad at den første rapporten virker positiv.

– Det er kanskje ikke så ille som det så ut som. Nora syntes selv at kneet virket stabilt. Det samme sier fysioterapeuten, men han innrømmer at det er vanskelig å si det rett etterpå, forklarer han til kanalen.

Slitt med skader før

I en SMS til NRK skrev Gjekstad tidligere at hun var til sjekk med medisinske apparatet, men at det var for tidlig å si noe om skadeomfanget.

SER IKKE BRA UT: Geir Oustorp syntes bildene av Nora Mørk på benken i sluttminuttene tyder på at den eventuelle skaden hun har er alvorlig. Foto: Mariam Butt / NTB

– Det så ikke bra ut. Vi veit jo ikke enda hva det er, men siden hun satt der og måtte av da kampen skulle bli avgjort så er det nok alvorlig. Hun hadde ikke gått av banen hvis hun kunne spilt videre. Det er åpenbart at skaden er «mer enn normalt», sier NRKs håndballekspert Geir Oustorp.

29-åringen har slitt med flere skader gjennom karrieren. I juni 2020 signerte hun for Vipers etter å ha holdt til i de utenlandske klubbene Györ og CSM Bucuresti. Da hadde hun slitt med skader i flere sesonger, blant annet etter debuten for Bucuresti.

– Det er klart at når du har elleve operasjoner i knærne fra før så er det ikke bra med en ny alvorlig skade, sier Oustorp.

– Kritisk for Nora

Håndballeksperten tror Mørk kan komme tilbake, selv om skaden skulle vise seg å være alvorlig. Han ser imidlertid ikke lyst på situasjonen.

– Det er trist. Mest for Nora sin del selvfølgelig, men også for Norge og Vipers. Det er et veldig spesielt år med OL for Norge og mesterliga for Vipers. Mye av dette kan ryke.

SKADEUTSATT: I debuten for Bucuresti røk Nora Mørk korsbåndet. Foto: Alex Nicodim / NTB scanpix

Hvis det skulle vise seg å være en korsbåndsskade, noe Mørk har slitt med før, tror Oustorp hun kan være ute i opp til et år.

– Siden hun satt der da kampen ble avgjort, så er det nok alvorlig, sier håndballeksperten før han legger til:

– Det er kritisk for Nora.