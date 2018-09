Nora Mørk kjemper mot EM-klokka: – Kommer til å mase meg inn på laget

– Det blir noen mørke dager når ikke treninga er som den skal. Det går jo litt i rykk og napp, og der har ikke jeg helt tålmodighet.

Nora Mørk svarer på spørsmålet om hva hun har lært om seg selv dette året.

– Jeg er veldig sta og har fortsatt en indre drive til å ville være best, alltid. Det går rett og slett helt i svart for meg når jeg ikke får det som jeg vil, forteller hun videre.

TØFF TID: Nora Mørk kan stadig trene mer og mer håndball. – Det er godt for kropp og sjel, sier hun. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Dagen hun møter NRK i Györ har vært en sånn dag. For jo nærmere hun kommer et comeback etter korsbåndskaden hun pådro seg i februar, jo mer frustrert blir hun når hun ikke føler fremgang. Mørk klarer ikke å skjule det.

Det hjelper ikke så mye at alle rundt henne sier det er helt vanlig at det går litt« i rykk og napp» med denne type skader, og at siste del av rehabiliteringen er den vanskeligste – og mest kritiske. Hun kan ikke ta noen sjanser, selv om det betyr at hun kanskje må stå over eller endre på en trening i ny og ne.

– Jeg er vant til å få til det jeg setter meg som mål, og føler jeg har lagt sjela mi i å gjøre alt jeg skal, og da er det vanskelig ikke å bli frustrert. Jeg har nok litt kort lunte innimellom, innrømmer Mørk med et litt halvhjertet smil.

– Som et barn

Det har de som ser henne daglig også fått merke.

– Nora har en sterk personlighet, noen ganger som et barn, men hun er en fin person som jeg liker godt, sier Györs trener Gábor Danyi.

– Når håndball er jobben vår, så blir det plutselig hele hverdagen og det som føles som alt. Da er det kanskje greit å noen ganger være objektiv når det trengs, og tenke på andre ting om det er mulig, mener venninne og kollega Stine Bredal Oftedal.

Også tvillingsøster Thea har vært til stor hjelp for Mørk på de tyngre dagene.

– Jeg bruker veldig mye tid på å snakke med Thea. Når jeg ikke har troa har hun det alltid for meg, og sånn er det egentlig med hele familien min. Det er ingen som kan gjøre det for meg, men at de kan tro på det for meg er deilig noen ganger.

PÅ SIDELINJEN: Nora Mørk håper å være tilbake i full håndballtrening i oktober. Hun liker dårlig å måtte se på lagvenninne i Györ forberede seg til kamp uten henne. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Følger EM-planen

Mørk har samarbeidet tett med både klubben sin, det norske landslaget og Olympiatoppen siden hun ble skadet. Sammen har de skreddersydd en plan for comebacket. Hun har trent beinhardt, 13 ulike økter i uka. Det meste har gått som planlagt, og høyrebacken kan stadig trene mer og mer håndball.

– Hun gjør grunnarbeidet ekstremt bra. Jeg skjønner at det har vært langt og tøft for henne, men sånn som det ser ut så synes jeg bare det er imponerende. Hun har gjort alt hun har kunnet og kanskje litt mer også, roser Oftedal.

– Jeg trener alt jeg kan, men jeg får ikke grodd et korsbånd noe fortere enn et vanlig menneske. Selv om jeg skulle ønske det. Jeg må bare vente på at det skal lege rett og slett, sier Mørk.

Hun sukker tungt. For akkurat denne dagen får hun ikke være med.

ALTERNATIVT: Det er blitt mange timer på denne sykkelen i Györs treningsrom de siste sju månedene. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Men neste måned er planen å være tilbake i full håndballtrening. Fra 1. november er målet å kunne spille i kamp igjen. Først fem minutter, så ti og så videre.

Men hun har ikke råd til store tilbakefall. Og dessuten tikker klokka.

EM-uttaket gjøres 6. november, drøye tre uker før mesterskapet begynner i Frankrike. For Mørk har det hele tiden vært et mål å rekke det. Det har hun utvilsomt fortsatt tenkt til.

– Jeg har sagt at føler jeg meg skadefri og kan være god nok, så kommer jeg til å mase meg inn på det laget. Det er ingenting jeg heller vil, men jeg respekterer det de må gjøre, og vi har en god dialog på det, forklarer Mørk.

Sju kneoperasjoner

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har ikke hatt for vane å ta med spillere som ikke er helt skadefrie til mesterskap. Også han følger spent med på utviklingen til Norges aller største stjerne.

– Rehabiliteringen har gått etter planen, men om hun blir klar til EM er for tidlig å si i september. Nora har vært både heldig og dyktig. Ifølge planen som er lagt, må hun være med i full håndballtrening minst én måned før hun kan begynne med begrenset kamptid i klubb. Vi må ta ting i riktig rekkefølge, påpeker Hergeirsson.

Mørk har lang erfaring med kneproblemer, og gikk igjennom hele seks operasjoner for å få bukt med en «jumpers knee»-diagnose før hun hadde fylt 22 år. Også da måtte hun se mesterskap fra sidelinjen.

– Det er tungt, men de andre gangene har jeg vært nyoperert og ganske langt unna uansett.

EM vil i så fall bli hennes åttende mesterskap for Norge. Hun har ikke noe ønske om at det blir det siste, og sier hun ikke vil risikere noe ved å bli med hvis hun ikke er helt klar.

– Det hadde nok vært verre om jeg var 19 år, og klar for mitt første mesterskap. Jeg er kanskje litt mer fornuftig nå, og må jeg velge så har jeg mest lyst til å spille i OL i Tokyo i 2020. Jeg har også flinke folk rundt meg som passer på og sier stopp når det holder.

– Redd for å være vanlig

– Jeg har tenkt ut alle mulige scenarioer i hodet mitt. Og det er ikke sånn at det blir mesterskap eller ikke. Det kan være det blir litt mesterskap, eller hele, eller ingenting. Det er veldig mange muligheter, fortsetter Mørk.

– Hvordan har det vært for deg ikke å spille håndball på så lenge?

– Helt forferdelig egentlig. Jeg har sett igjennom alle kampene jeg har spilt de siste to årene tror jeg, så nå begynner jeg å bli klar for å spille noen nye kamper.

TIL EM? Verdens beste høyreback har som mål å rekke mesterskapet i desember. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skaden kom dessuten på et tidspunkt Mørk allerede hadde det vanskelig etter å ha fått private bilder spredt på nett.

– Hva har du lært om din egen mentale styrke?

– Det er at jeg stort sett klarer å håndtere det som blir kastet mot meg. Det er klart at det har ikke akkurat gått på skinner i det siste. Jeg er nødt til å være sterk, og det er vanskelig til tider, men jeg har ikke noe annet valg egentlig, svarer hun.

For håndball er ALT for Nora Mørk.

– Jeg er veldig redd for å være vanlig.

Mørk ler litt. Men antakelig ikke fordi hun ikke mener det.

– På hvilken måte vanlig?

– Jeg føler jeg er ment for å spille håndball. Jeg har et talent og jeg har kanskje en vinnerskalle ikke alle har, og jeg vil gjerne bruke den til noe. Det passer ikke å sitte på et kontor og jobbe da. Da hadde jeg ikke følt at jeg hadde vunnet i livet.